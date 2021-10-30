السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يعلن بدء بث المواد التعليمية للصف الرابع الابتدائي غدًا

طارق شوقي
طارق شوقي

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء بث المواد التعليمية للصف الرابع الابتدائي غدا الأحد الموافق 31 أكتوبر.

وطالب الوزير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور للمتابعة للتعرف على الطرق الصحيحة لتناول المناهج الجديدة، قائلا "مع خالص تمنيات وزارة التربية والتعليم بالتوفيق والنجاح".

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خدمة جديدة لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي وأولياء أمورهم.

وقال وزير التربية والتعليم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه يمكن للقارئ أن يتصفح كتاب "القيم واحترام الآخر" للصف الرابع الابتدائي من خلال الـQR Code المرفق واستكشاف أهمية هذه المادة لأبنائنا.

وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي، وذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب من خلال  تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات ونظرًا لكثرة التساؤلات التي ترد للوزارة.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم دمج اختباري الشهر الأول والثاني من الفصل الدراسي الأول معًا لطلاب الصف الرابع من الحلقة الابتدائية ــ هذا العام فقط ــ ويكون في المقرر الدراسي الذى تم تدريسه خلال تلك الفترة ويٌعقد على مستوى المدرسة، دون المساس بنظام التقييم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثامنة بالقرار الوزاري رقم (133) بتاريخ 21/9/ 2021.

وأضاف: "يٌعقد اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول في الموعد المحدد له طبقًا للخريطة الزمنية ويكون على مستوى الإدارة التعليمية".

وتطبق التعليمات الواردة في الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.

وبدأ العام الدراسي يوم السبت الموافق 9 أكتوبر، على أن ينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، ليصل عدد أيام العام الدراسي للعام الحالي 34 أسبوعا، وذلك بعد حذف أيام الإجازات الرسمية لتصبح مدة أيام الدراسة للفصل الدراسي الأول 93 يوما، أما الفصل الدراسي الثاني 97 يوما.

تنبيه التعليم
تنبيه التعليم
وزير التعليم فصل وزارة التربية موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الدكتور طارق شوقي أولياء الأمور تعرف علي وزير التربية والتعليم

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