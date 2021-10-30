وزير التعليم العالى يتفقد تجهيزات المبنى الجنوبى للمعهد القومى للأورام

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفقة اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ظهر اليوم السبت، المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة؛ للاطمئنان على التجهيزات الخاصة بالمبنى الجنوبي للمعهد.

وخلال الزيارة، استمع الوزير لشرح تفصيلي حول سير التجهيزات النهائية الجارية بالمعهد القومي للأورام، موجهًا بضرورة الالتزام بالجدول الزمني الذي تم إعداده مسبقًا، لتقديم إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

وقالت وزارة التعليم العالي إنه قد تفقد الدكتور عبدالغفار وحدات الرعاية المركزة وأدوار الإقامة وقسم العلاج الكيميائي للأطفال، والعديد من المكاتب الإدارية.

ووجه الوزير باستكمال تجهيز المعهد بالأجهزة الحديثة، وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، كما وجه بسرعة الاستعداد لتشغيل المبنى بكامل طاقته الاستيعابية فى أسرع وقت ممكن، حتى يمارس المعهد دوره القومى المأمول في خدمة المواطنين.