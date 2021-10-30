السبت 30 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم العالى يتفقد تجهيزات المبنى الجنوبى للمعهد القومى للأورام

صورة من الجولة
صورة من الجولة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفقة اللواء محمد أمين نصر، مستشار  رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ظهر اليوم السبت، المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة؛ للاطمئنان على التجهيزات الخاصة بالمبنى الجنوبي للمعهد.

وخلال الزيارة، استمع الوزير لشرح تفصيلي حول سير التجهيزات النهائية الجارية بالمعهد القومي للأورام، موجهًا بضرورة الالتزام بالجدول الزمني الذي تم إعداده مسبقًا، لتقديم إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

وقالت وزارة التعليم العالي إنه قد تفقد الدكتور عبدالغفار وحدات الرعاية المركزة وأدوار الإقامة وقسم العلاج الكيميائي للأطفال، والعديد من المكاتب الإدارية.

ووجه الوزير باستكمال تجهيز المعهد بالأجهزة الحديثة، وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، كما وجه بسرعة الاستعداد لتشغيل المبنى بكامل طاقته الاستيعابية فى أسرع وقت ممكن، حتى يمارس المعهد دوره القومى المأمول في خدمة المواطنين.

 

التعليم العالي القاهرة جامعة القاهرة مدير وزارة التعليم مشروعات صندوق تحيا مصر زيارة عالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

محمد بن راشد لـ«مدبولى»: أبلغوا الرئيس السيسى أننا كلنا نحبه

رئيس الوزراء: ما تحقق فى العلمين الجديدة نتاج 4 سنوات من العمل الشاق

مؤشرات أولية.. وليد عرفات يتقدم على فرج عامر في انتخابات سموحة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

رفضنا «مبدأ النعامة».. وزير التموين يوضح أسباب ارتفاع الأسعار

إعلان الجمهورية الجديدة وشرح حياة كريمة.. رسائل «مدبولى» من «إكسبو دبى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

علي سعدة

الهيلوين.. بين الحلال والحرام

مؤمن المحمدي

حسبة بسيطة

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

سمر عادل

الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة

ماجد حبته

انقلابات فرنسا.. وانتخاباتها!

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

استهداف إسرائيلي جديد لمواقع تواجد الجيش السوري غرب دمشق

رئيس إسرائيل يعتذر عن «مجزرة كفر قاسم» ضد الفلسطينيين

«خنق السلام».. ما بعد قرار إسرائيل تصنيف أكبر 6 منظمات حقوقية فلسطينية «إرهابية»؟