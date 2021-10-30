السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل وإصابة 6 أطفال بقذيفة حوثية في تعز اليمنية

مقتل اطفال اليمن
مقتل اطفال اليمن

قتل 3 أطفال وأصيب 3 آخرين اليوم السبت، بشظايا قذيفة أطلقها الحوثيين على حي الكمب بمدينة تعز.

وأفادت مصادر أن الحوثيين استهدفوا حي الكمب بقذيفة هاوزر مما أدى الى استشهاد 3 أطفال وإصابة 3 أخرين أحدهم بترت رجليه وجميعهم في حالة خطرة. " حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). 

وتواصل المليشيات استهداف الاحياء السكنية الشرقية والغربية منذ يومين بقذائف المدفعية متسببة بالعديد من الإصابات والخسائر الكبيرة في ممتلكات المواطنين.

وقال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، إن الحوثيين سيدفعون ثمن جرائمهم الإرهابية ضد المدنيين والنازحين في مأرب وغيرها، وأحدثها استهداف منزل الشيخ عبداللطيف القبلي نمران بصاروخ باليستي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من أفراد أسرته.

مليشيات الحوثي مدينة تعز الحكومة اليمنية معين عبدالملك الإرهابية رئيس الوزراء رئيس الوزراء اليمني

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عدو الفساد

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