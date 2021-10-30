«حماقي» يتصدر تريند «تويتر» بعد حفل غنائي في إحدى الجامعات بالمنصورة

تصدر الفنان محمد حماقي، تريند موقع التدوينات "تويتر"، حيث تفاعل المغردون مع هاشتاج "حماقي"، بعدما أحيا حفلًا غنائيًا وُصف بالحفل الجماهيري، وذلك في جامعة الدلتا بمدينة المنصورة.

وأشعل "حماقي"، أجواء الحفل بمجموعة متنوعة من أغانيه القديمة، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد "يافاتني".

وفي التقرير التالي، يستعرض "الدستور" كيف تفاعل المغردون مع هاشتاج "حماقي".

"يا بخت أي حد كان في حفلة حماقي والله".. بهذه الكلمات عبرت فاطمة العبادي، أحد رواد السوشيال ميديا، عن حزنها بسبب عدم حضور حفلة المطرب محمد حماقي.

وعلق محمد الشاذلي - أحد رواد السوشيال ميديا - عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر" قائلًا: "إيه الأغنية الجميلة دي وكلام تامر حسين اللي يدوب الحجر وصوت حماقي اللي ياخد العقل والقلب ولحن محمد النادي الرائع وتوزيع المبدع أحمد إبراهيم".

وقالت روان صلاح، أحد رواد السوشيال ميديا على صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "أنا لو كنا في حفلة حماقي وسمعته بيقول قدامي" والنهارده أنا بسألك أعمل إيه فقلبي اللي حبك" كنت انهارت من العياط".

بينما علقت ياسمين عبدالسلام، أحد رواد السوشيال ميديا على صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "الإنسان حزين إن فاته حفلة حماقي أوي"، وسجَّل الحفل أكبر حضور جماهيري في تاريخ جامعة الدلتا، حيث تجاوز العدد ٣٠ ألف شخص.

وأعرب "حماقي"، عن سعادته في إحياء هذا الحفل، وكتب في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي: "أحببت كل لحظة من أداء الليلة"، فيما ينتظر الجمهور الإسكندراني، حفل الفنان محمد حماقي، الليلة، والمتوقع أن يشهد حضورًا كبيرًا من محبيه.

وكان الفنان محمد حماقي، قد أحيا حفلًا ناجحًا في الأردن ليلة الخميس الماضي، غنّى خلاله باقة مميزة من أغنياته الشهيرة، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير "يا فاتني" المكون من 14 أغنية، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بنسب مشاهدات عالية على موقع "يوتيوب".

واحتفل المطرب محمد حماقي، خلال الأيام الماضية، بتوقيع ألبومه الجديد "يا فاتني"، وذلك خلال بث مباشر عبر صفحته الخاصّة بموقع "انستجرام"، والذي شارك فيه قرابة 300 ألف متابع حول العالم.