السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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الكرازة

الأنبا نيقولا أنطونيو عن صورة السيدة العذراء: من أجمل الأيقونات

الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة للسيدة العذراء وأقرابها بالجسد.

وعلق الأنبا نيقولا على الصورة قائلا: "من أجمل الأيقونات: أيقونة تعود إلى القرن التاسع عشر، تظهر فيها العذراء الفائقة القداسة في الوسط، وعلى ذراعها الرب يسوع المسيح، وعن اليمين القديسة أليصابات، وعلى ذراعها إبنها النبي السابق المجيد يوحنا المعمدان، وعن اليسار القديسة سالومة، وعلى ذراعها إبنها الرسول يوحنا الحبيب، ويُرى في الأيقونة يوحنا و يوحنا، النبي والرسول، يُشيران إلى المسيح. فيوحنا الحبيب كان تلميذاً ليوحنا المعمدان، وبعدها أصبح تلميذاً للمسيح.

وأضاف: "بحسب التقلبد المسيحي فإن أليصابات هي نسيبة (إبنة خالة) العذراء (لو ٣٦:١). وسالومة اخت يعقوب الصغير ويوسي (مر 40:15) وسمعان ويهوذا (مت 55:13)، وهم الذين دُعوا إخوة الرب (مر 3:6)".

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