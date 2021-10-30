السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل ما تسافر.. أسعار تذاكر القطارات الروسية والمميزة

قطارات سكة حديد
قطارات سكة حديد

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على أسعار تذاكر القطارات المميزة والروسية لركاب الوجه القبلى وذلك لمعرفة أسعار تذاكر القطارات قبل السفر مباشرة.


أسعار تذاكر القطارات الروسية والمميزة


 

محطة الركوب القاهرة/بنى سويف 6 جنيهات القطار المميز.. و30 جنيها القطار الروسي


 

محطة الركوب القاهرة/المنيا 12 جنيها القطار المميز.. و40 جنيها القطار الروسي.


 

محطة الركوب القاهرة/أسيوط  16 جنيها القطار المميز.. و50 جنيها القطار الروسي.


 

محطة الركوب القاهرة/سوهاج  19 جنيها القطار المميز.. و55 جنيها القطار الروسي.


 

محطة الركوب القاهرة/قنا  22 جنيها القطار المميز.. و65 جنيها القطار الروسي.


 

محطة الركوب القاهرة/الأقصر  24 جنيها القطار المميز.. و75 جنيها القطار الروسي.


 

محطة الركوب القاهرة/أسوان  28 جنيها القطار المميز.. و85 جنيها القطار الروسي.


 

أسعار تذاكر القطارات المكيفة أولى وثانية للوجه القبلى:

 

محطة الركوب "القاهرة - بني سويف" 50 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و45 جنيهًا درجة ثانية مكيف.

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أسعار الأسمنت اليوم السبت 30-10-2021 فى الأسواق

 

محطة الركوب "القاهرة - المنيا" 85 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و65 جنيهًا درجة ثانية مكيف.


 

محطة الركوب "القاهرة - أسيوط" 100 جنيه درجة أولى مكيف.. و80 جنيهًا درجة ثانية مكيف.


 

محطة الركوب "القاهرة - سوهاج"  115 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و85 جنيهًا درجة ثانية مكيف.


 

محطة الركوب "القاهرة - قنا" 135 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و100 جنيه درجة ثانية مكيف.


 

محطة الركوب "القاهرة - الأقصر" 145 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و110 جنيها درجة ثانية مكيف.


 

محطة الركوب "القاهرة- أسوان" 175 جنيهًا درجة أولى مكيف.. و125 جنيهًا درجة ثانية مكيف.


 

  أسعار تذاكر القطارات الـVIP درجة أولى وثانية الوجه القبلى:

 

محطة الركوب "القاهرة- بني سويف" 85 جنيهًا درجة أولى.. و70 جنيهًا درجة ثانية.


 

محطة الركوب "القاهرة- المنيا" 135 جنيها درجة أولى.. و100 جنيه درجة ثانية.


 

محطة الركوب "القاهرة-أسيوط" 170 جنيهًا درجة أولى.. و125 جنيهًا درجة ثانية.


 

محطة الركوب "القاهرة -سوهاج"  195 جنيهًا درجة أولى.. و135 جنيهًا درجة ثانية.


 

محطة الركوب الركوب "القاهرة - قنا" 230 جنيهًا درجة أولى.. و155 جنيهًا درجة ثانية.


 

محطة الركوب "القاهرة - الأقصر" 245 جنيهًا درجة أولى.. و165 جنيهًا درجة ثانية.


 

محطة الركوب "القاهرة - أسوان" 295 جنيهًا درجة أولى.. و190 جنيهًا درجة ثانية.


 

 

السكة الحديد اليوم مواعيد تذاكر أسعار أسعار تذاكر القطارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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