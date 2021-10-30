نائب ليبي لـ «الدستور»: نرحب بدور القاهرة دائمًا

اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية «5+5»..

قال النائب الليبي وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي على التكبالي، إن القاهرة دائما فى القضايا العربية الشائكة تكون العامل المساعد كما فى الكيمياء كى يتم التفاعل.

وأضاف التكبالى فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، نحن نرحب بدور القاهرة دائما ونعلم أن القاهرة دائما تكون فى صف العرب وتريد أن يعم السلام فى المنطقة فهى المحرك الأساسى بالنسبة للدول الأجنبية ولن نرحب بأى دولة أجنبية أخرى ما لم تكن القاهرة تقف ورائها.

وحول اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 5+5 فى القاهرة، قال التكبالي إنه إذا كان هناك مجموعة ستفلح في عمل شئ على الأقل هي مجموعة 5+5 على شرط أن لا تتدخل الميليشيات، وما يحدث الان هو كلام هواء فى هواء ولن يكون في عون الليبيين ولا المشروع الذى ينادى بالانتخابات .

وأوضح التكبالى أن مجموعة 5+5 ستنجح إذا أزيحت الميليشيات من المشهد وبقيت هاتين المجموعتين في حرية تامة.

وبدأت اليوم السبت، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية «5+5» في القاهرة، لبحث خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

ومن المقرر أن تستمر تلك الاجتماعات لمدة 3 أيام، بمشاركة ممثلين أمنيين عن دول جوار الجنوب الليبي (تشاد، السودان، والنيجر)، وممثلين عن البعثة الأممية إلى ليبيا، فضلًا عن مسؤولين مصريين.

وتناقش الاجتماعات ملف المرتزقة والميليشيات المسلحة، حيث ترى القاهرة وبعض الأطراف الإقليمية والدولية، ضرورة وضع جدول زمني لخروج العناصر المسلحة من الجنوب الليبي، وتسليم تلك العناصر إلى بلدانهم، في إطار خطة عامة وشاملة تهدف إلى تطهير ليبيا من المرتزقة والميليشيات المسلحة.