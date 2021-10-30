مازال البحث عن رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر مستمر عبر محرك البحث العالمي جوجل عقب توفير صندوق التمويل العقاري موقعا إلكترونيا للرد على استفسارات المواطنين لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم.



رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

يستطيع الملايين من المتقدمين بأوراقهم لتخصيص وحدات سكنية لهم في الإعلان العاشر الاستعلام عن نتائج طلباتهم بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع صندوق التمويل العقاري من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام حجز شقق الإسكان الاجتماعى

تحديد رقم المشروع المتقدم بطلبات تخصيص شقق به

كتابة بيانات المتقدم للحصول على شقق سكنية بالتفصيل في الخانات المخصصة لذلك

الضغط على زر الاستعلام

ظهور كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص الطلبات المتقدمة.

الشروط المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعى

حدد صندوق التمويل العقاري شروط التقديم على شقق صندوق التمويل العقاري التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتي تتراوح مساحتها من 75 إلى 90 مترا فيما يلي :-

أن يكون المتقدم بطلب التخصيص مصري الجنسية

أن يكون سنة أكبر من 21 عاما وأصغر من 55

أن يكون من أصحاب الدخل الشهري المحدد في الإعلان المطروح للتمويل وفقا لمستندات صحيحة موثقة

أن يتم إثبات دخل الزوجة في حالة زواج صاحب الطلب المتقدم

أن يكون من سكان المحافظة المطروح فيها الإعلان المعلن عنه

أن يقدم بطلب تخصيص في المشاريع المطروحة إلكترونيا

أن يتم شراء كراسة الشروط المخصصة للإعلان

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الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعى

يبحث الملايين عن رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر والأوراق المطلوبة للتقديم والتي تتلخص فيما يلي:-