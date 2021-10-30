المشاط: 500 مليون دولار تمويلات وزارة التموين

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم السبت، إن هناك 500 مليون دولار تمويلات لوزارة التموين.

وأضافت المشاط، خلال زيارتها والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، محافظة بورسعيد- أنه يجري التنسيق مع الوزارات المعنية لبحث كيفية الحصول على تمويلات منخفضة التكلفة على فترات سداد طويلة وفترات سماح مناسبة، لتحقيق أهداف التنمية المطلوبة في كافة المجالات، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن تطوير الصوامع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي الغذائى ولدينا طفرة كبيرة في الحفاظ على مخزون القمح.

كان قد استمع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى شرح تفصيلي حول مشروع إنشاء صومعة ميناء غرب بورسعيد، التابعة للشركة العامة للصوامع.

ويضع المصيلحي حجر أساس الصومعة، بسعة تخزينية 100 ألف طن، تسهم في تقليل الانتظار بالنسبة للصوامع الخاصة بالموانئ، ومن المقرر أن يستغرق التنفيذ مدة 18 شهرا بدأت منذ توقيع العقد في 9 أكتوبر الماضي.

وفي السياق ذاته، تسعى وزارة التموين إلى تعميم نظام ميكنة الصوامع، والذي يعد أحد أنظمة التحول الرقمى لحوكمة تداول الأقماح، حيث يتيح نظام ميكنة الصوامع معرفة الصادر والوارد والمنصرف من الأقماح إلى الصوامع إلكترونياً، دون تدخل العنصر البشري، وانطلق التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة من صومعة بنها، على أن يتم تعميمه داخل 22 صومعة أخرى قريبا.

وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولي اهتماما بهذا المشروع، وشدد على توفير كل الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المنظومة بكل صوامع الجمهورية.