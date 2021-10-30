سائحون فرنسيون يزورون المركز الثقافي الإفريقي بأسوان (صور)

شهد المركز الثقافي الإفريقي في أسوان، اليوم السبت، زيارة فوج سياحي من دولة فرنسا، وذلك بعد نشاط الملحوظ في عودة السياحة بمحافظة أسوان.

ومن جانبها أشارت المهندسة ايرين فايز مدير عام المركز الثقافي الافريقي بأسوان، إلى أنه بناءًا على تعليمات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري وتوجيهات المهندس أشرف المحمدي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان اسوان بالاستعداد الدائم لاستقبال الأفواج السياحية من كافة الدول الاجنبية، حيث يتم تيسير كافة اجراءات الدخول والارشاد الداخلي والشرح مقتنيات المركز المختلفة.

وأضافت أنه يتم التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وترك انطباع وذكري جيدة عن الاماكن السياحية بمحافظة أسوان والحث على زيارتها.

وتشهد محافظة أسوان، نشاطا ملحوظًا في عودة السياحة مرة أخرى، بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا، والتزامًا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة حينها.

وكان تفقد، أمس الجمعة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني مطار أسوان الدولى، وكان فى استقباله الطيار باسم مصطفي مدير مطار أسوان الدولي، حيث اطمأن على انتظام حركة التشغيل استعداداً لما سيشهده المطار من كثافة تشغيلية خلال الفترة القادمة تزامنًا مع بدء الموسم الشتوى لهذا العام ، خاصة لما تحظى به مدينة أسوان من أهمية تاريخية وتعد أهم المزارات الأثرية والسياحية للسائحين من مختلف أنحاء العالم.

وخلال الجولة تفقد وزير الطيران صالات السفر والوصول الدولى والداخلى ومنطقة خدمات الركاب ومدرج الطائرات الرئيسى والترمك وكذا منطقة سيور الحقائب والبوابة الرئيسية الحضارية للمطار وساحات الانتظار وأعمال التشجير الجديدة وتزيين محيط المطار الخارجى و تابع سيادته الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار .

كما هنأ وزير الطيار جميع العاملين على تجديد الترخيص التشغيلي للمطار لمدة عام من قبل سلطة الطيران المدني بجانب مطاري الأقصر وبرج العرب الدوليين وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات والمعايير العالمية لمنظمة الطيران المدني الدولي ICAO والتشريعات المحلية في مجال تأمين سلامة المطارات ، مشيداً بالجهد المبذول والعمل المشرف من قبل العاملين بالمطارات المصرية.