السبت 30 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصادر: تكلفة مركز الإصلاح تأتى من حصيلة بيع أراضى السجون المزمع غلقها

مركز الإصلاح والتأهيل
مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون

كشفت مصادر لـ"الدستور" أن “تكلفة إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون ستأتي من حصيلة بيع أراضي السجون التي سيتم غلقها”.

وأكدت المصادر على ما قد تم الإعلان عنه بأن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها؛ تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه سيتم إغلاق 12 سجنا، تمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، فور التشغيل الفعلي لمركز الإصلاح والتأهيل.

وأوضحت أن السجون التي سيتم إغلاقها هي: “استئناف القاهرة وليمان طرة والقاهرة بطرة وبنها والإسكندرية وطنطا العمومي والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق ودمنهور القديم ومعسكر العمل بالبحيرة والمنيا العمومي”.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

محمد بن راشد لـ«مدبولى»: أبلغوا الرئيس السيسى أننا كلنا نحبه

مؤشرات أولية.. وليد عرفات يتقدم على فرج عامر في انتخابات سموحة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

رفضنا «مبدأ النعامة».. وزير التموين يوضح أسباب ارتفاع الأسعار

«جامع»: نسعى لتقديم مصر كوجهة استثمارية واعدة وأحد أهم المقاصد السياحية

الحكومة تنفى العجز فى أسّرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الحكومية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

سمر عادل

الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة

ماجد حبته

انقلابات فرنسا.. وانتخاباتها!

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

استهداف إسرائيلي جديد لمواقع تواجد الجيش السوري غرب دمشق

رئيس إسرائيل يعتذر عن «مجزرة كفر قاسم» ضد الفلسطينيين

«خنق السلام».. ما بعد قرار إسرائيل تصنيف أكبر 6 منظمات حقوقية فلسطينية «إرهابية»؟