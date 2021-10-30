مصادر: تكلفة مركز الإصلاح تأتى من حصيلة بيع أراضى السجون المزمع غلقها

كشفت مصادر لـ"الدستور" أن “تكلفة إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون ستأتي من حصيلة بيع أراضي السجون التي سيتم غلقها”.

وأكدت المصادر على ما قد تم الإعلان عنه بأن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها؛ تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه سيتم إغلاق 12 سجنا، تمثل 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، فور التشغيل الفعلي لمركز الإصلاح والتأهيل.

وأوضحت أن السجون التي سيتم إغلاقها هي: “استئناف القاهرة وليمان طرة والقاهرة بطرة وبنها والإسكندرية وطنطا العمومي والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق ودمنهور القديم ومعسكر العمل بالبحيرة والمنيا العمومي”.