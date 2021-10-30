بشرى: متحمسة لعرض فيلم «معالى ماما» وأحداثه اجتماعية مشوقة

انتهت الفنانة بشرى خلال الأيام الماضية من تصوير أحداث فيلمها الجديد «معالي ماما» الذي تخوض بطولته، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بالسينمات.

وقالت بشرى، لـ"الدستور"، إنها سعيدة بهذا العمل، معربة عن تحمسها الشديد لطرحه بالسينمات ومتابعة ردود الأفعال، مؤكدة أن العمل يحمل العديد من المفاجآت والأحداث المشوقة في إطار اجتماعي كوميدي لايت، ويناقش قضية هامة، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "معالي ماما" قد عرضت صورًا جديدة من كواليس نهاية تصوير العمل بحضور بشرى ومحمود الليثي، وأيضا عدد كبير من ضيوف الشرف منهم مروة عبدالمنعم، وإسلام إبراهيم، ووائل علاء، ومريم سعيد صالح، ومن المقرر طرح الفيلم خلال الشهر المقبل، وسيحمل عددا من المفاجآت للجمهور.



تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى ومحمود الليثي، ونخبة من الشباب: نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وعدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري، وعلاء مرسي، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وشريف باهر، وطاهر أبوليلة، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال، وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف ومسئول إعلامي يارا أحمد.