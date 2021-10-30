الأوبرا تحتفل بـ 30 عاما على مهرجان الموسيقى العربية

تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمهداة إلى روح الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر، بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، وذلك فى الثامنة مساء الإثنين الأول من نوفمبر الجاري، على مسرح النافورة الذي تم تحديثه ليتناسب مع هذا الحدث الضخم.

تبدأ مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومديرة المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة تعلن خلالها انطلاق الفعاليات وتكرم 19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر مدحت العدل (مصر)، الشاعر صلاح محمد علي (مصر)، الموسيقار محمد مصطفى (مصر)، الموسيقار هشام نزية (مصر)، الموسيقارمحمد ضياء (مصر)، المطرب عبادي الجوهر (السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الأمين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي (تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران (مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال (مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم (مصر)، فرقة سداسي شرارة (مصر)، بالاضافة إلى تكريم اسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة(مصر)، الفنان عبده داغر (مصر)، الدكتور فوزي فهمي (مصر)، الموسيقار خالد الأمير(مصر)، والدكتور أشرف هيكل (مصر).

يلى ذلك الحفل الفنى الذى يحمل عنوان لمسة وفاء وتشارك خلاله الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالعزف علي آلة الفلوت للحنى حبك واستيفظي يا أمتي من مؤلفات الموسيقار الراحل جمال سلامة بقيادة المايسترو ناير ناجي إلى جانب عدد من أعماله الأخرى منها حبيبي دايما، ولكن شئ ما يبقي - المذنبون صوليست كمان الدكتور حسن شرارة، يا أمه العرب أداء ريهام عبد الحكيم، لا إله إلا الله أداء ياسر سليمان ومصر انتي الروح أداء أحمد إبراهيم، بالإضافة إلى مختارات من ابداعات الموسيقار الراحل عبده داغر بقيادة المايسترو هاني فرحات.

يضم الحفل فيلمين عن الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر وآخر تسجيليا يستعرض تاريخ المهرجان في 30 عاما من إعداد استوديو المونتاج بدار الأوبرا المصرية.

صمم الديكور الخارجي المهندس محمد الغرباوي وتصميم المسرح المهندس محمود حجاج والاضاءة المهندس ياسر شعلان والصوت للمهندسان محمود عبد اللطيف وعاصم السيد.

كما يفتتح معرضين لفنون الخط العربي الأول مشترك للفنان المكرم أحمد إبراهيم والفنان مكرم إبراهيم بقاعة صلاح طاهر والثاني جماعي متنوع بقاعة زياد بكير.

وفى نفس التوقيت؛ تنطلق الفعاليات على مسرح مكتبة الاسكندرية حيث يحيي النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلا بمصاحبة مجموعة الحفني بقيادة المايسترو أحمد عامر ومشاركة كل من نهاد فتحي، حسام حسني، ونيفين رجب.

يذكر ان الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هى مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق ، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، وعمان.