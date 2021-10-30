برلماني يطالب بإعادة فتح خط طيران «أسوان - جدة»: للتيسير على العمالة

تقدم النائب حسين عبد المجيد خليفة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بطلب إلى الطيار محمد منار وزير الطيران، لإعادة فتح خط طيران دولي مباشر (أسوان - جدة) للتيسير على العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية.

وتقدم أيضا بطلب إعادة فتح خط طيران دولي (أسوان - الخرطوم) تعزيزا للترابط الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين البلدين، حيث تعد محافظة أسوان بوابة جمهورية مصر العربية لإفريقيا.

وأوضح أن الوزير وعد بسرعة إنهاء وتنفيذ الطلبين، وخاصة مع سعي الدول على تيسير وإعادة فتح خطوتها خلال الوقت القريب.