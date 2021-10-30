سنة أولى ماما.. كيف تعتنين بحلمة الثدي أثناء الحمل والرضاعة؟

تتعرض كل أم إلى ألم الحلمة أثناء الرضاعة الطبيعية، حيث أن الرضاعة الطبيعية ليست سهلة لذلك يجب العناية بحلماتك أثناء الرضاعة الطبيعية، ووفقا لموقع “timesofindia”، نرصد كيفية العناية بالحلمات أثناء الرضاعة الطبيعية.

كيفية العناية بالحلمات أثناء الرضاعة الطبيعية

أولاً: تجهيز الحلمات للرضاعة قبل ولادة الطفل

قديما كان يُنصح النساء بلمس الحلمات بشكل متكرر أثناء الحمل، بل إن البعض قال إنه من الضروري شدهما لتحضيرهن للرضاعة الطبيعية، يقول الأطباء إن هذه مجرد عادة سيئة موروثة وليس لها أساس طبي وقد تكون ضارة، ولذلك إذا كنت حاملاً وتبحثين عن طرق لتحضير حلمات ثديك للرضاعة الطبيعية، فإليك ما يمكنك فعله:

- تجنب لمس الحلمتين والضغط عليهما بشكل متكرر وذلك لأن هرمونات الحمل تجعل حلماتك طرية وحساسة للغاية، ومع اللمس والضغط المتكرر يمكن أن تسبب التهابات شديدة لا تتعافى بسرعة قبل الولادة.

- ابدئي في مراقبة التغييرات في ثدييك وحلماتك، حيث يمر الجسم بشكل عام بالعديد من التغييرات أثناء الحمل، ولكن من أبرزها زيادة حجم الثدي وتغير لون الهالة المحيطة بالحلمات إلى لون أغمق، هذه التغييرات طبيعية جدًا ، وهي نوع من التحضير للثدي لبدء عملية الرضاعة الطبيعية

- اطلب من طبيبك فحص حلماتك لمعرفة نوعها هل حلماتك مسطحة أم مقلوبة ؟! لأنه اعتمادًا على النوع، ستحتاج إلى تعلم طرق معينة لتجنب الألم أو الوجع.

- أثناء الحمل، حاولي حضور دروس الرضاعة الطبيعية، والتي ستعلمك كيفية العناية بحلماتك.

- رطبي حلمتك بانتظام، وما يمكنك فعله أثناء الحمل الفعلي هو عدم ترك حلماتك تجف، لأن هذا قد يزيد من الألم، والذي ستبدأ فقط في الشعور بتأثيره عند بدء الرضاعة الطبيعية، وتأكدي من ترطيب بشرتك باستمرار باستخدام زبدة الشيا أو كريمات الحلمة.

ثانياً: العناية بالحلمة أثناء الرضاعة

بعد أن تحضري حلماتك جيدًا للرضاعة الطبيعية أثناء الحمل، حان الوقت الآن للعناية بها أثناء الرضاعة الطبيعية.

تجنبي سحب الحلمتين من فم الطفل

هذا شيء تفعله معظم الأمهات المرضعات تلقائيًا، وهو سحب الحلمة من فم طفلها الصغير، سواء كان ذلك بسبب رغبتها في تغيير الوضع أو ضغط الطفل عليها أو لأي سبب آخر، ولكن ما لا يعرفه الكثير من الناس هو أن هذا يضر بالحلمة حقًا، ومع التكرار يمكن أن يسبب جروحًا وتشققات.

علاج الحلمات المتقرحة أو المتشققة

تعاني الكثير من الأمهات من تقرح أو تشقق الحلمات لكنهن يتجاهلن ذلك ولا يسعين للعلاج مما يزيد الأمر سوءًا، لذلك ننصحك بمعالجة تقرح الحلمات أو تشققات الحلمة بسرعة، ويمكنك القيام بذلك عن طريق:

- عصر بعض حليب الثدي من الحلمة وامسحي بها المنطقة المؤلمة، ثم اتركيه حتى يجف تساعد الخصائص العلاجية للحليب على تعافي الحلمتين.

- استخدمي زبدة الشيا لترطيب حلمتك.

- افركي الحلمات بزيت الزيتون لترطيبهما وعلاج التشققات بسرعة.

- امزجي ملعقتين كبيرتين من العسل مع نفس الكمية من جل الصبار وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وزبدة الكاكاو والجلسرين ضعي الخليط في وعاء نظيف وخزنيه في الثلاجة. افركي حلماتك في الصباح والمساء بهذا الخليط.

استخدمي الكريمات لعلاج تشقق الحلمات

هناك العديد من كريمات الحلمات المتوفرة في الأسواق والتي يمكنك استخدامها، فقط تأكد من أنها مصنوعة من مكونات نظيفة ومضادة للفطريات ومناسبة للطعام. تأكد أيضًا من غسل حلمتي ثديك قبل إرضاع الطفل.

اسمح للحلمتين بالتنفس

من وقت لآخر، يجب إعطاء حلماتك مساحة للتنفس لمساعدتها على التعافي. يؤدي حجب الهواء عن حلماتك باستمرار إلى زيادة تراكم البكتيريا، ما يزيد الالتهاب.

اختاري حمالات الصدر والملابس الناعمة

تأكدي من اختيار حمالات الصدر والملابس التي تشعر بالنعومة على بشرتك، ويفضل الملابس القطنية، أولئك الذين لديهم أقمشة خشنة، يمكن أن يجعلوا الأمور أسوأ بسبب الاحتكاك الشديد بالجلد، ما يؤدي إلى الخدوش والبثور.