«الإسلامية للأمن الغذائي» ترشح مصر لاستضافة مؤتمرها 2022

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "يرلان بايداولت" المدير العام للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائى، والوفد المرافق له، بحضور السفير "خيرت لاما شريف" سفير دولة كازخستان بالقاهرة، لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

وأعرب القصير عن ترحيبه بزيادة فرص التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين مختلف الدول لتحقيق أهداف الشعوب في تحقيق التنمية المستدامة.

وأبدى المدير العام للمنظمة رغبته في استضافة جمهورية مصر العربية، اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة القادمة فى سبتمبر أو أكتوبر 2022، باعتبار مصر أحد أهم الدول بالمنظمة، بالاضافة الى موقعها الجغرافى المتميز.

وأشار المدير العام إلى أن المنظمة استطاعت خلال الأربعة أشهر الأخيرة الترتيب لعقد 26 حدث فى مختلف الانشطه الزراعية سواء كان للدول الآسيوية أو الافريقية وخاصةً فيما يتعلق بحفظ الأصول الوراثية وبنود الجينات، حيث تم دراسة المنتجات الغذائية الاستراتيجية وأهميتها مثل البطاطس والطماطم، كذلك تم التركيز في الدول الافريقية على دراسة المياه واستخدام نظم الري الحديثة وتطوير المحاصيل ذات الصلة والإحتياطى الإستراتيجى للسلع الإستراتيجية.

وطلب المدير العام للمنظمة، الاستعانة بالخبرات المصرية، في مجالات التغيرات المناخية والأصول الوراثية وجميع الانشطة التى تتعلق بالأمن الغذائى للدول الأعضاء بالمنظمة.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم دراسة طلب المنظمة لعقد إجتماع الجمعية العمومية القادمة فى القاهرة فى سبتمبر أو أكتوبر 2022.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه سيتم أيضا دراسة إرسال خبراء مصريين للمشاركة فى وضع البرامج والأنشطة الزراعية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائى، فضلا عن صياغة مقترح مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة والمنظمة ليتضمن آليات وسبل دعم التعاون المشترك بين الطرفين.