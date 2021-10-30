السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تنمية الصعيد»: رغبة الرئيس «سر» نجاح البرنامج بمحافظات الوجه القبلي

مؤتمر المدن العالمي
مؤتمر المدن العالمي

قال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن البرنامج حقق نجاحات كثيرة خلال السبع سنوات الماضية مقارنة بما كان عليه أهالي الصعيد قبل سبع سنوات من الآن.

وأكد الهلباوي، خلال مناقشتة جلسة تنمية الصعيد في مؤتمر المدن العالمي المقام بالأقصر، أن رغبة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق تنمية الصعيد، ورغبته في الحد من هجرة أهالي وجه قبلي وتوفير وكافة احتياجاتهم، أسهم بشكل كبير في نجاح البرنامج.

وأوضح أن البنك الدولي قام برفع البرنامج على منصته الخاصة، وهو ما يعكس مدى جدية البرنامج وأهمية في أحداث نقلة نوعية للمحافظات.

وأكد أن محافظات الصعيد كانت الأقل في التنمية في مصر، وهو ما انعكس عليه تحقيق التنمية خلال السبع سنوات الماضية.

وكان وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، قد أكد أن استضافة مصر "يوم المدن العالمى" المقرر له يومي السبت والأحد 30، 31 أكتوبر، يمثل فرصة لإطلاع العديد من دول العالم على تجربة مصر التنموية الناجحة والرائدة خلال السبع سنوات الماضية تحت قيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسى خاصة في مجال التنمية العمرانية والحضرية المتطورة والبنية التحتية، حيث يجرى إنشاء أكثر من 14 مدينة الذكية الجديدة وتطوير المدن القائمة وتنفيذ أكبر مشروع اسكان في  تاريخ مصر، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة، وإطلاق برنامج طموح للقضاء على المناطق غير الآمنة بمختلف المحافظات.

وأوضح شعراوى أن هذا الحدث الدولى الهام يتزامن مع دخول مصر عصر المدن الذكية الذى يحقق التطور التكنولوجى فى إطار جهود الحكومة للتحول إلى المجتمع الرقمى وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وائل لطفي

عدو الفساد

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