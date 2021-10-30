جدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل تزامنا مع بداية الشهر الميلادي الجديد، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير جدول الصرف وفقا للجدول الذي اعتمدته هيئة التأمينات الاجتماعية لتنظيم الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

جدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2021

قسمت هيئة التأمينات الاجتماعية مواعيد صرف معاشات أكثر من 10 مليون مواطن من المتقاعدين عن العمل لبلوغهم سن الـ 60 على 5 أيام من الفترة من ( 1_5) نوفمبر، وذلك لتنظيم عملية الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM لتفادي عدوى كبار السن في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة بين المواطنين ويحصد العديد من الأرواح بمختلف دول العالم ولم يكتشف له العلماء علاج فعال حتى الآن وتواصلت كافة جهود العلماء بجميع دول العالم إلى عدة لقاحات يساعد على مقاومة الفيروس عند العدوى.



شرائح معاشات المتقاعدين عن العمل

وضعت هيئة التأمينات الاجتماعية جدولا زمنيا بنظام الشرائح ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار خطر عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين أصحاب المعاشات حيث يتم صرف معاش الشريحة الأولى والتي تضم أكثر من 2 مليون و 400 ألف مواطن ممن هم معاشاتهم أقل من 1000 جنيه يومي 1 و 2 نوفمبر فيما يتم صرف معاش الشريحة الثانية ممن هم معاشاتهم أكثر من 1000 جنيه وأقل من 2000 والتي تضم أكثر من 2 مليون و 400 ألف مواطن يومي 3 و 4 نوفمبر فيما يتم صرف معاشات أصحاب الشريحة الثالثة ممن هم معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه يوم 5 نوفمبر.

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جدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2021 ومواعيد صرف رواتب الموظفين من الكلمات البحثية الشهرية الهامة عبر المنصات الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي حيث خصصت وزارة المالية الفترة من 22_29 نوفمبر لصرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من ماكينات الصرف الآلي للبنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وذلك لتنظيم عملية الصرف.