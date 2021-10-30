السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«سوق على مهلك».. نصائح مهمة من «المرور» لقيادة آمنة مع سقوط الأمطار

نصائح القيادة الآمنة
نصائح القيادة الآمنة

نشرت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، الخدمات الأمنية وأوناش ومعدات المرور، بالتزامن مع تساقط الأمطار، بمختلف الطرق لإجراء عمليات المراقبة والمتابعة للطرق والمحاور والتدخل السريع في حالة وقوع حوادث طرق.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء مؤمن الساعدي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وأصدرت الإدارة العامة للمرورإرشادات هامة للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور أثناء تساقط الأمطار للحد من حوادث السيارات والحفاظ على سلامة الجميع أثناء سقوط الأمطار. 

وأكدت الإدارة، أنه يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكن قائد السيارة من التوقف الآمن، كما يجب استعمال الأضواء غير المبهرة ليلًا ونهارًا ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك بترك مسافة مناسبة واستخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي ومراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بضرورة عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة وعدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث وزيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة، وعدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة، إلى جانب تهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطي مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف ومراعاة احتمالية وجود منخفضات على الطرق مغطاة بالمياه.

كما يجب الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية والسير في الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع، ومراعاة  فتح جزئي لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج وعدم التوقف في نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقًا.

- فى حالة حدوث عطل مفاجئ للسيارة يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ30 مترًا في اتجاه السير.

الإدارة العامة للمرور وزير الداخلية المرور رجال المرور شبورة مائية سقوط الأمطار الظروف الجوية السيئة قائدي المركبات

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عدو الفساد

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