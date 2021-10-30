سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة (صور)

شهدت بعض المناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة سقوط أمطار متفرقة خفيفة صباح اليوم السبت، صاحبها انخفاض درجة الحرارة، وسط حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات في جميع الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن مصر تشهد طقسًا مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيفًا ليلاً وشديد البرودة في آخر الليل، خلال الـ 72 القادمة.

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة وتكون رعدية في بعض الأحيان على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وتشمل محافظات البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد ومطروح والإسكندرية والدقهلية، وتبلغ فرص سقوطها من 30-50% اليوم الجمعة، وتكون فرصة سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والوجه البحري 20%.

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة

واليوم السبت تبلغ فرصة سقوط الأمطار غزيرة ومتوسطة وتكون رعدية في بعض الأحيان على السواحل الشمالية وشمال الدلتا من 50-60%، بينما تبلغ فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة 30%، أما فرصة سقوط الأمطار الخفيفة على فترات متقطعة على شمال الصعيد 20%.

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة

فيما تبلغ فرص سقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، اليوم الأحد، على السواحل الشمالية وشمال الدلتا من 50-60%، وتستمر الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا بنسبة 30%، بينما يشهد شمال الصعيد سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، بفرص تصل إلى 20%.

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة

ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة القادمة كالآتي: القاهرة والوجه البحري تبلغ درجة الحرارة الكبرى الجمعة 30 درجة، بينما تصل الصغرى لـ19 درجة، بينما تنخفض السبت درجة الحرارة الكبرى بقيمة درجتين، لتبلغ 28 درجة، بينما ترتفع الصغرى إلى 20 درجة، وترتفع الأحد درجة واحدة لتبلغ 29 درجة مئوية، وتنخفض الصغرى إلى 19 درجة مئوية.

سقوط أمطار خفيفة على القاهرة

تبلغ درجة الحرارة الكبرى في شمال الصعيد يوم الجمعة 34 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة، بينما تنخفض الكبرى يوم السبت إلى 33 درجة، وتستقر الصغري على 19 درجة مئوية، وتسجل درجة الحرارة الكبرى الأحد 33 درجة والصغرى 19 درجة مئوية.