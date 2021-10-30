«الري» تؤهل وتبطن 3047 كيلو مترا من الترع المتعبة

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، وذلك ضمن تنفيذ خطة إستراتيجية تحسين منظومة المياه وتقليل الفاقد منها وإعادة استخدامها أكثر من مرة.



إحداث نقلة حضارية لترشيد استهلاك المياه.



وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم السبت، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 3047،68 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 5،61 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس ايجابياً على جودة المحاصيل وبالتالى على صحة المواطنين وفتح المجال امام تصدير هذه المنتجات الزراعية.



وأشار غانم لـ"الدستور"، إلى فائدة المشروع فى زيادة عرض جسور الترع، وهو الأمر الذى يسمح باستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار، بالإضافة إلى المساهمة فى إزالة التعديات على القطاع المائي من أحواض ومواسير مخالفة، وتوفير الآلاف من فرص العمل.



كما أكد أنها تستهدف أيضا تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل.



ويتضمن المشروع القومى أعمال تبطين وتأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه بالمرحلة الآولى بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه تنهى منتصف 2022، ويتم استكمالها إلى 20 ألف كيلومتر بالمرحلة الثانية على مستوى الجمهورية.

