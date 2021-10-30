وزير التموين يضع حجر أساس صومعة غلال بميناء غرب بورسعيد اليوم

وضع حجر الأساس لإقامة صومعة الحبوب والتابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية تصل إلي ١٠٠ ألف طن بميناء غرب بورسعيد

يتوجه اليوم السبت إلى محافظة بورسعيد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك لوضع حجر الأساس لإقامة صومعة الحبوب والتابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية تصل إلي 100 ألف طن بميناء غرب بورسعيد وذلك فى إطار المشروع القومي للصوامع والذي يهدف إلى زيادة السعات التخزينية التابعة للدولة وذلك للحفاظ علي محصول القمح الإستراتيجي، ووصلت السعات التخزينية حتي الآن الى 3.4 مليون طن تخزين.

كما سيتم تفقد عدد من المنشآت التموينية، وأسواق الجملة والتجزئة.

ومن المقرر أن يرافقه فى الجوله كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومعالي السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللواء كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع.

كانت قد أعلنت الشركة العامة للصوامع والتخزين عقد جديد لانشاء صومعة معدنية حديثة لتخزين الحبوب بسعة اجمالية تصل إلى 100 ألف طن على رصيف عباس بميناء غرب بور سعيد بنظام تسليم مفتاح، مع شركة رواد الهندسة الحديثة.



وقال كمال هاشم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع، أن الصومعة المقرر انشاءها ستضم 8 خلايا تكلفي لتخزين 100 ألف طن من الحبوب وبتكلفة اجمالية للمشروع تبلغ 520 مليون جنيه.

وأشار ان هذا المشروع من المشاريع القومية التي تحظي باهتمام الحكومة وذلك لتأمين السلع الاستراتيجية للأسواق.

وقال محمد محلب رئيس مجلس إدارة رواد الهندسة، ان الشركة ستعمل على تسخير كامل امكانياتها للانتهاء من المشروع وفقا للجدول الزمني المتفق عليه مع القابضة للصوامع، بأدث معايير الجودة.

وقد تم توقيع العقد بحضور اللواء شريف عادل باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين.

تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية الانتهاء من تطبيق نظام ميكنة الصوامع بكل محافظات الجمهورية خلال الربع الأول من 2022، لتكون جميع نقاط التخزين جاهزة لاستقبال المحصول الجديد من القمح المحل، بحيث يتم رصد كل حبة قمح يتم توريدها من المزارعين إلي الصوامع والنقاط التخزينية والصوامع الحقلية.

وقال اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، إن هناك متابعة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لخطة الشركة لمواجهة التطور التكنولوجي لأنظمة التداول من خلال تطوير البنية التحتية للصوامع وإنشاء صوامع جديدة على أحدث النظم العالمية والتي يتم ميكنتها بالمنظومة.

وأكد باسيلي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بخطة الوزارة والخاصة بالمشروع القومي للصوامع والذي يعمل على توفير طاقات تخزينية للسلع الاستراتيجية مثل القمح والذي يتم استخدامه في إنتاج منظومة الخبز المدعم.

من جهته، قال اللواء الدكتور محمد أبوالرجال، مستشار المشروعات الاستراتيجية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، أنه في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي يتم تطبيق منظومة ميكنة جميع النقاط التخزينية بالكامل والتي تشمل الصوامع وصوامع الموانئ والصوامع الحقلية والهناجر والبناكر إضافة إلى المطاحن الحكومية ومطاحن القطاع الخاص.

وأوضح أبوالرجال أنه مستهدف البدء في ميكنة 22 صومعة في المرحلة الأولى من تطبيق التكنولوجيا الحديثة للصوامع، وذلك بهدف تطوير قطاع الصوامع والنقاط التخزينية الأخرى.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تأتي ضمن منظومات تستهدفها وزارة التموين والتجارة الداخلية لرقمنة جميع الجهات والأجهزة التابعة لها.

وتعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع شركة IBM بالتعاون مع ACME SAICO لميكنة 22 صومعة قمح في عدة محافظات باستخدام برمجيات IBM للميكنة والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بنهاية العام الحالي.

وقامت الوزارة ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالتعاون مع شركة IBM وACME SAICO لإنشاء منصة آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا السحابية الهجينة من IBM باستخدام IBM Cloud Pak for Business Automation وIBM Cloud Pak for Integration لتحقيق الحوكمة الشاملة لجميع مراحل الشحن والنقل والتخزين الخاصة بتداول القمح بالصوامع.

ومن خلال هذا التعاون، تم تزويد المنظومة الجديدة بأجهزة استشعار مثبتة بالصوامع تعمل على جمع وحفظ البيانات وارسالها لحظياً إلى المنصة الرئيسية بوزارة التموين للحصول على تقديرات فعلية لكميات وجودة القمح بالصوامع.

ومن هذه المنظومة ستتمكن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين من مراقبة ومعرفة المخزون الفعلي في الصوامع وحفظ جميع البيانات المتعلقة بالشحنات الواردة لتحقيق معايير الجودة، ما يساهم في تقليل الهدر بشكل كبير وتحسين آليات التواصل والتنسيق بين الصوامع وجميع نقاط التخزين الأخرى وكذلك مع المطاحن.

من جهته، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التزام الوزارة بتطوير وميكنة كل الصوامع بجميع محافظات الجمهورية، حيث تتيح لنا الميكنة المراقبة اللحظية لمنظومة تداول القمح من خلال منصة رقمية، مما يوفر الرؤية اللازمة لتأمين سلسلة التوريد ومخزون القمح. وتحقق المنصة الآلية المدعومة بتقنيات IBM الكفاءة اللازمة، والمحافظة على المخزون، وعدم تكرار الإجراءات غير الضرورية، ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي لرفع مستوى أداء الخدمات في كل المجالات.