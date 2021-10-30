السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

خمسة عشر ألف مشاهد للأوبرا المصرية في أولى حفلاتها بالرياض

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وأحمد فاروق سفير مصر بالرياض والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، الليلة المصرية الاولى في موسم الرياض والتي أحياها الأوركسترا الشرقي للموسيقى العربية تحت اشراف الفنانة جيهان مرسي وبقيادة المايسترو حازم القصبجي واقيمت علي مسرح محمد عبده وسط حضور جماهيري حاشد تجاوز خمسة عشر ألف مشاهد.

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن الفنون إحدى الوسائل الهامة لتعزيز الهوية وتنشيط الذاكرة الابداعية مشيرة إلى دورها الهام في توطيد اواصر الصداقة والمحبة بين الشعوب، وتابعت أن الفعاليات الفنية التبادلية بين مصر والمملكة العربية السعودية تأتي تاكيدًا علي قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين واستكمالاً للتعاون بينهما فى مختلف المجالات.

ومن جانبة قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية إن فرق الموسيقي العربية تعد سفيرًا للطرب المصري والعربي بما تقدمه من محتوي فني يستعيد امجاد الماضي بروح العصر وهو ما تجلي خلال المشاركة المصرية في موسم الرياض.

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الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة موسم الرياض دار الاوبرا الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية الثقافة

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