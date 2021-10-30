السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وثائق تاريخية وصور حية لانتصارات أكتوبر في معرض أوبرا الإسكندرية

معرض دار الاوبرا
معرض دار الاوبرا المصرية

وثائق تاريخية، وصورًا فوتوغرافية حية من الحرب المجيدة، شهدها المعرض المقام بدار أوبرا الإسكندرية، ضمن اولى حفلات الموسم الرابع من «نادي سينما أوبرا الإسكندرية» بإحياء ذكرى حرب أكتوبر العظيمة.

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بداخل بهو دار اوبرا الإسكندرية، عرضت العديد من الوثائق، التي تم الإستعانة بها من الهيئة العامة لدار الوثائق، والتي تتحدث عن فترة الحرب ودور الفن والازهر والكنيسة خلال تلك الفترة، بالإضافة لبعض الصور الفوتوغرافية الحية من حرب أكتوبر.

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رسول الله معنا في المعركة


تضمنت المعروضات وثيقة لشيخ الأزهر الاسبق عبد الحليم محمود، لعنوان مقال رسول الله معنا في المعركة، والتي تحث الجنود على الصبر والإيمان بالنصر في المعركة، واقتراب موعد البشائر كما وعد الله الصالحين، مستشهدًا بأحديث الرسول الكريم.

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كلنا جنود في خدمة هذا الوطن العزيز

وثيقة أخرى بقلم البابا شنودة، والتي تحدث فيها عن الفترة الحاسمة، فترة الانتصار، والذي جعل العالم كله يلتفت إلى مصر، والرئيس محمد انور السادات، وما قام به لاسترداد الارض، مما جعل اسمه يسجل في التاريخ بالتقدير والإجلال، مؤكدًا ان علينا جميعا نؤمن بعدالة قضيتنا، ونثق في قادتنا حتى نصل للنصر الشامل.  

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الأدباء والفنانون في المعركة

عنوان وثيقة تحمل صورة وزير الثقافة الاسبق يوسف السباعي، حيث دعا الادباء والفنانين في اجتماع طارئ، بحضور أكثر من 200 أديب وفنان وكاتب، من اجل حشد جميع الجهود والطاقات الثقافية في خدمة المعركة، حيث عبر أن الأديب او الفنان في هذه المرحلة له دوره الفعال في تقديم أفكاره، مؤكدًا ان كل مقدرات وزارة الثقافة، وكل قطاعاتها واجهزتها موضوعة تحت أيدي الادباء والفنانين لخدمة المعركة.

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للشرطة بطولات في المعركة، والقادة الجدد الذين خططوا والذين عبروا، الأسرى بالمئات، عناوين أخرى تصدرت المعرض الذي ضم مجموعة نادرة من الوثائق، فضلًا عن الصور الفوتوغرافية للحرب والجنود البواسل.

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إعلان الأعياد وميدالية أكتوبر بوثائق رسمية

كما ضم المعرض أيضًا، وثائق قرارات إعلان عيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر، وعيد مدينة السويس في الرابع والعشرين من أكتوبر، ووثيقة صرف المكافآت والطوارئ لأفراد القوات المسلحة، وقرار إنشاء ميدالية 6 أكتوبر والذي نشر بالجريدة الرسمية، وفيها من الوثائق العديدة.  

معرض دار الاوبرا المصرية
معرض دار الاوبرا المصرية
معرض دار الاوبرا المصرية
معرض دار الاوبرا المصرية
معرض دار الاوبرا المصرية
معرض دار الاوبرا المصرية
معرض دار الاوبرا المصرية
معرض دار الاوبرا المصرية
معرض دار الاوبرا المصرية
معرض دار الاوبرا المصرية
معرض دار الاوبرا المصرية
معرض دار الاوبرا المصرية
وثائق تاريخية صور ا فوتوغرافية الحرب المجيدة بدار اوبرا الإسكندرية نادى سينما أكتوبر العظيمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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