السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«التنمية المحلية»: إنجازات الرئيس السيسى ساهمت فى فوز الأقصر بتنظيم يوم المدن العالمى

محمود شعراوي
محمود شعراوي

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الأقصر مدينة ومحافظة على أعلى مستوى، استحقت أن تفوز باستضافة مؤتمر المدن العالمي، رغم وجود العديد من عواصم المدن العالمية.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن سبب فوز الأقصر بإقامة الحدث العالمي على أرضها لأول مرة، هو دور الحكومة خلال السنوات الماضية، وما قدمته القيادة السياسية في مصر من عوامل تنمية حقيقية استهدفت تحقيق التنمية ليس فقط في البنية التحتية، بقدر حرصها على تحقيق التكافل الاجتماعي.

وأوضح أن الحدث العالمي، دليل على انتظام الحياة السياسية في مصر، وأن الرئيس السيسي نجح بشكل كبير في بناء الجمهورية الجديدة، لتحقيق التكامل على مستوياته الاجتماعية والاقتصادية.

وكان وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، قد أكد أن استضافة مصر "يوم المدن العالمى" المقرر له يومي السبت والأحد 30 ، 31 أكتوبر،  يمثل فرصة لإطلاع العديد من دول العالم على تجربة مصر التنموية الناجحة والرائدة خلال السبع سنوات الماضية تحت قيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة في مجال التنمية العمرانية والحضرية المتطورة والبنية التحتية، حيث يجرى إنشاء أكثر من 14 مدينة ذكية جديدة، وتطوير المدن القائمة، وتنفيذ أكبر مشروع إسكان في  تاريخ مصر، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة، وإطلاق برنامج طموح للقضاء على المناطق غير الآمنة بمختلف المحافظات.
وأوضح "شعراوى"، أن هذا الحدث الدولي الهام يتزامن مع دخول مصر عصر المدن الذكية الذي يحقق التطور التكنولوجي في إطار جهود الحكومة للتحول إلى المجتمع الرقمي، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

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