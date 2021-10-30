المكسيك: 4001 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 4001 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كوروناو320 وفاة مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و802287 إصابة والوفيات إلى 287951 منذ بدء الجائحة.



ويقول المسؤولون إن من المرجح أن الأرقام الرسمية لا تمثل سوى عدد قليل جدا من إصابات ووفيات كوفيد-19 نظرا لعدم إجراء اختبارات على نطاق واسع.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وعلى صعيد آخر، ذكرت وزارة المالية المكسيكية عبر موقعها أن عجز الميزانية ارتفع من 308.5 مليار بيزو في العام الماضي إلى 362 مليار بيزو منذ يناير وحتى سبتمبر من العام الحالى.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إن الإيرادات السنوية ارتفعت بصورة اسمية بنسبة 11.1% في العام الجاري لترتفع من 3889 مليار بيزو قبل عام إلى 4322 مليار بيزو.

وارتفعت النفقات السنوية على نحو اسمى في العام الجاري بنسبة 11.2% من 4233 مليار بيزو إلى 4706 مليارات بيزو.