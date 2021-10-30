القضاء العسكرى الأمريكى يصدر حكما بحق مسجون فى جوانتانامو تحدث عن تعذيب من «CIA»

أصدر القضاء العسكري الأمريكي، حكما بالسجن 26 عاما على المواطن من ولاية ماريلاند، مجيد خان، الذي اعترف سابقا بدعم تنظيم "القاعدة" وتحدث عن عمليات تعذيب في معتقل جوانتانامو.

ونقلت شبكة "ABC" أن خان واجه خلال المحاكمة عقوبة سجن كانت تتراوح من 25 إلى 40 عاما، ومع إصدار القرار الأخير بات ممكنا إخلاء سبيله العام المقبل علما بالفترة الزمنية التي قضاها للتو مسجونا.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" سابقا، استنادا إلى مقطع فيديو يوثق المحاكمة، بأن خان تحدث لهيئة المحلفين عن تعرضه لعملية تعذيب في منشآت سرية لوكالة الاستخبارات المركزية من قبل المحققين.

وقال إنه تم تعليقه عاريا بعارضة السقف لعدة أيام، وصب الماء المثلج عليه مع منعه من النوم، كما تعرض للتجويع والضرب والاغتصاب.

وأوضح المواطن الأمريكي أن كل ذلك حدث في سجون مختلفة واقعة في الخارج بينها معتقل جوانتانامو.

كما اعترف خان بأنه كان مندوب توصيلات لتنظيم "القاعدة" وشارك في التخطيط لعدة مؤامرات لم يتم تنفيذها، وذلك بعد أن اتفق عام 2021 على التعاون مع طرف التحقيق الذي شمل 5 مسجونين في جوانتانامو اتهموا بالتورط في هجمات 11 سبتمبر 2001.

وعلى صعيد آخر، سجلت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر الـ9 الأولى له في كرسي الرئاسة تراجعًا سريعًا لم تعرفه شعبية أي رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.

وكتبت صحيفة "التلجراف" مستشهدة بتحليل استطلاع أجراه المعهد الأمريكي للرأي العام "جالوب" أن "تصنيف الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفض بنسبة 11.3% من 56% إلى 44.7%، و هذا الانخفاض يفوق مؤشرات انخفاض تصنيف الرؤساء العشرة السابقين".

وأضافت، أن "صاحب الرقم القياسي السابق لأسرع انخفاض في شعبيته كان الرئيس الـ44 باراك أوباما، الذي انخفضت شعبيته في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته بنسبة 10.1%".

وتابعت: "على ما يبدو، فإن أمل الناخبين خاب ببايدن حتى من جيمي كارتر، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 1977 إلى 1981، و انخفض تقييمه 8.9%"، فيما كان انخفاض شعبية سلفه دونالد ترامب 4.4%".

وأضافت: "للمقارنة، ارتفع تصنيف شعبية الرئيس الأمريكي الـ43 جورج بوش الابن في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته 13.1%، فيما ارتفع تصنيف الرئيس الـ41 جورج بوش الأب 12.0%".