السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمن التونسى يفكك خلية تابعة لـ داعش خططت لشن هجمات

الأمن التونسى
الأمن التونسى

أعلنت وزارة الداخلية التونسية  أن الأجهزة الأمنية فككت خلية تابعة لتنظيم "داعش" في مدينة تطاوين بجنوب البلاد كانت تخطط لشن هجمات على قوات الأمن والجيش.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، قالت الوزارة، في بيان أصدرته : "على إثر عمل مشترك بين وحدات إدارتي مكافحة الإرهاب والاستعلامات والأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني، تم الكشف عن خلية تكفيرية تابعة لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي تنشط بولاية تطاوين يخطط أفرادها لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الوحدات الأمنية والعسكرية بالجهة باستعمال عبوات ناسفة تقليدية الصنع".

 

وأضاف البيان: "تم إلقاء القبض على عناصرها في ظرف زمني وجيز وحجز عبوة ناسفة ومواد تستعمل في صناعة المتفجرات ومبالغ مالية تم جمعها لتمويل نشاطها. وبإحالتهم على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم".

 

وقبل ست سنوات، قتل مسلح من تنظيم "داعش" 39 أجنبيا بالرصاص على شاطئ في مدينة سوسة مما أدى إلى نزوح جماعي للسياح وألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد التونسي.

 

ومنذ ذلك الحين أصبحت تونس أكثر فاعلية في منع الهجمات والرد عليها لكن الخلايا النائمة لا تزال تمثل تهديدا خاصة مع عودة الجهاديين من سوريا والعراق وليبيا.

 

و علي صعيد آخر ،  أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تطعيم 38 ألفا و463 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال، يوم أمس، من بينهم 15 ألفا و461 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

 

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وائل لطفي

عدو الفساد

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