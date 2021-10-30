وزير التموين: احتياطى السلع الاستراتيجية مطمئن

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن احتياطي السلع الإستراتيجية في مصر مطمئن ويكفي لشهور قادمة، مؤكدا أن الدولة تحملت كافة ارتفاعات الأسعار واعتمدت على الاحتياطي الاستراتيجي.



وأضاف المصيلحي -خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر قناة "ام بي سي مصر"- أنه تم وضع سيناريوهات لزيادة أسعار الخبز، مؤكدا أنه لم يؤخذ قرار رسمي حول الزيادة حتى الآن، موضحًا أن زيادات زيت التموين معقولة، مؤكدا أنها لا تضاهي الزيادة الكبيرة للمواد الخام للزيت.



وبين أن تكلفة النقل والصناعة تغيرت، مؤكدا أن أزمة كورونا أثرت بشكل سلبي على أغلب الصناعات، مضيفًا أن الزيت الخام شهد ارتفاعات كبيرة ووصل إلى 1430 دولارًا للطن بعد أن كان 700 دولار.



وتابع المصيلحي، أن زيت الذرة، وصل إلى 2000 دولار، إضافة إلى أن أسعار كافة السلع والمواد الخام ارتفعت، مؤكدا أن سعر زجاجة الزيت 25 جنيهًا يعد سعرًا عادلًا.



وأشار إلى أنه سيتم التعاون مع وزارة الزراعة، لتحديد سعر القمح المحلي، مؤكدا أن السعر العالمي للقمح مرتفع، لذا من الممكن أن يتم اللجوء لرفع سعر القمح المحلي.



وطالب المواطن بالتعاون وتحمل هذه الموجة التضخمية القادمة من الخارج حتى نستطيع أن نحافظ على توفر السلع في كل مكان بمصر.

و في وقت سابق ، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قرار تعديل صرف الخبز محل سكن المواطن جاء بعد تلقى عدد من الشكاوى تخص الصرف في بعض المناطق كالخصوص والمرج بمعدلات أعلى من البطاقات المسجلة، لافتًا إلى أننا نسعى إلى حُسن إدارة مخصصات الدعم والبالغة 87 مليار جنيه وفقًا لموازنة 2021/2020 منها 36 مليار جنيه للسلع التموينية بمعدل 3 مليارات جنيه شهريًا و51 مليار جنيه، لدعم رغيف الخبز، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية يبلغ 64 مليون مواطن، فيما يبلغ أعداد المستفيدين من دعم الخبز 71 مليون مواطن.