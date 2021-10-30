دارسة: نقص فيتامين «D» أثناء الحمل يهدد الأطفال باضطراب طيف التوحد

ارتبط نقص فيتامين (D) أثناء الحمل بزيادة خطر الإصابة باضطراب طيف التوحد في النسل بنسبة 44%، مقارنة بالأمهات اللائي لديهن مستويات كافية من الفيتامين أثناء الحمل.

وأجريت الدراسة بالتعاون مع باحثين من جامعة توركو بفنلندا وجامعة كولومبيا بنيويورك، ويمكن أن يؤثر انخفاض تناول الأم لفيتامين (D) أثناء الحمل على تطور التوحد لدى الطفل إلى جانب العوامل الوراثية، وتدخين الأم، وسن الوالدين عند الولادة، ومضاعفات الولادة.

وظلت النتيجة كما هي عندما أخذ الباحثون عوامل أخرى في الاعتبار مثل عمر الأم، والتدخين، وتاريخ الأمراض النفسية، وتعاطي المخدرات، وعمر الحمل وغيرها.

ويقول المؤلف الأول للدراسة، البروفيسور أندريه سوراندر من جامعة توركو في فنلندا: "النتائج مهمة للصحة العامة، حيث يمكن الوقاية من نقص فيتامين D بسهولة".

وأظهرت مجموعة البحث سابقًا، أن نقص فيتامين (D) يرتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في النسل.

وجمعت عينات المصل قبل تقديم التوصية الوطنية لمكملات فيتامين (D) أثناء الحمل في فنلندا، وتنص التوصية الحالية للحوامل على تناول مكمل يومي من 10 ميكروجرامات من فيتامين (D) على مدار العام.

وتضمنت الدراسة 1558 حالة من اضطراب طيف التوحد وعددًا متساويًا من عينات للمقارنة ولدوا في فنلندا بين يناير 1987 وديسمبر 2004، وتمت متابعتهم جميعًا حتى ديسمبر 2015، ونشرت النتائج في مجلة «Biological Psychiatry».

وعلى صعيد آخر، تداولت صحيفة «ديلي ميل»، في وقت سابق، موضوع بشأن احتمالية حدوث مضاعفات أثناء الحمل أوالولادة ، مما يشكل تهديدًا لحياة الأم والجنين معًا، يطلق علبه حملًا شديد الخطورة، تحتاج النساء فيه إلى رعاية متخصصة من مقدمي رعاية الصحية، ووفقًا لموقع «momjunction»، هناك أسباب لهذا الأمر، كما يضع نصائح للمتابعة.

أسباب وعوامل الخطر للحمل

سن الأم

الحمل في سن المراهقة، في سن 35 يؤدي لزيادة خطر تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم .

خيارات أسلوب الحياة

قد يتسبب تعاطي التبغ أو الكحول أو المخدرات في حدوث مضاعفات أثناء الحمل.

زيادة الوزن والسمنة

يمكن أن تزيد السمنة من مخاطر ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل وسكري الحمل وولادة جنين ميت وعيوب الأنبوب العصبي والولادة القيصرية، يمكن أن تزيد السمنة عند الأمهات من مخاطر الإصابة بأمراض القلب عند الرضع بنسبة 15٪.

ظروف صحية مزمنة

يمكن أن تؤدي الحالات الصحية إلى مضاعفات أثناء الحمل، مما يجعل الحمل شديد الخطورة، مثل مرض فقر الدم المنجلئ، وداء السكري، ومرض قلبي، وضغط دم مرتفع، والتليف الكيسي، وتصلب متعدد، ومشاكل الغدة الدرقية، والسرطان.

عمليات جراحية

يتسبب تاريخ الولادة القيصرية المتعددة وجراحات البطن المتعددة وجراحات الرحم لإزالة الورم الليفي في حدوث مضاعفات تتعلق بالحمل والحمل والولادة.

حمل متعدد

تكون النساء اللائي يحملن توأمًا أو ثلاثة توائم أو المزيد من الأطفال أكثر عرضة لخطر المضاعفات المرتبطة بالحمل.