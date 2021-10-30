بالأرقام.. كم سيخسر لبنان من وقف السعودية استيراد بضائعه؟

فرضت السعودية حظرا على جميع الواردات من لبنان ضمن جملة إجراءات ردا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي التي انتقد فيها تدخل السعودية في اليمن.. فما قيمة هذه الواردات؟

تشير بيانات رسمية إلى أن قيمة صادرات لبنان السنوية إلى السعودية تتجاوز 250 مليون دولار، ضمنها 20 مليون دولار من قطاع تصدير الخضار والفواكه.

وكان السفير اللبناني لدى السعودية فوزي كبارة، أوضح في وقت سابق من السنة الجارية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال السنوات الست الماضية 600 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى أن السعودية تعد الوجهة الثانية للتصدير من بلاده بعد دولة الإمارات بمعدل 250 مليون دولار سنويا.

يذكر أن وزير الزراعة اللبناني السابق عباس مرتضى حذر من أن أي حظر سعودي على الواردات اللبنانية يمثل "خسارة كبيرة وأمرا خطير جدا، خصوصا إذا ما انعكس سلبا على باقي الدول الخليجية التي قد تتخذ إجراءات مماثلة أو مشددة".

ويواجه لبنان بالفعل أزمة مالية محتدمة تمثل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري زعيم تيار المستقبل، إن هناك سياسات خاطئة تقود لبنان لعزلة عربية، مشددا على أن عروبة لبنان هي بوابة الأمان، مستنكرا وصول العلاقات بين لبنان وبين المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي إلى هذا الحد.



جاء ذلك، في بيان له، عقب قرار المملكة العربية السعودية باستدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال 48 ساعة، ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.



واعتبر الحريري أن هناك سياسات خاطئة تقود لبنان إلى عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخه، معتبرا أن ثمن هذه العزلة سيتم دفعها من رصيد الشعب اللبناني المنكوب أساساً باقتصاده ومعيشته – على حد وصف الحريري.



وحمل الحريري حزب الله المسئولية عما آلت إليه الأمور، معتبرا أنه يشهر العداء للعرب ودول الخليج العربي – على حد قوله، ودعا الحريري في بيانه إلى ما وصفه برفع يد إيران عن لبنان لتكون دولة ذات سيادة وكرامة وطنية.