انخفاض عجز الموازنة التونسية إلى 4.2% من الناتج المحلى هذا العام

انخفض عجز الموازنة التونسية إلى 4.2 في المئة من الناتج المحلي هذا العام وحتى أغسطس الماضي مقارنة بـ 5.3 في المئة للفترة ذاتها من العام السابق.

وأضاف تقرير للبنك المركزي التونسي أن العجز المالي بلغ نحو 3 مليارات دينار في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة مع 4.9 مليار دينار في ذات الفترة من العام السابق.

و على صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تطعيم 38 ألفا و463 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال، يوم أمس، من بينهم 15 ألفا و461 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.