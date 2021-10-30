السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن وماكرون يؤكدان دعمهما للإصلاحات في لبنان

بايدن وماكرون
بايدن وماكرون

أكد الرئيسان الأمريكي، جو بايدن، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعمهما للإصلاحات في لبنان وضرورة "منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية".

 

وذكر بيان مشترك صدر عن الرئيسين عقب لقائهما على هامش قمة مجموعة "G20" في روما، الجمعة، أنهما "يدعمان الإصلاحات الجوهرية في لبنان ويتفقان على ضرورة ضمان منع إيران من تطوير أو امتلاك الأسلحة النووية ".

 

كما شدد الرئيسان، حسب البيان، على أهمية مؤتمر باريس حول ليبيا المقرر عقده يوم 12 نوفمبر في ظل الانتخابات الوطنية الليبية يوم 12 ديسمبر.

 

وأشارا إلى ضرورة "تأييد سيادة العراق واستقلاله مع ضمان أنه لن يصبح أبدا مرة أخرى مأوى للجماعات المتطرفة المحاربة.

 

وعلى صعيد آخر، سجلت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر الـ9 الأولى له في كرسي الرئاسة تراجعًا سريعًا لم تعرفه شعبية أي رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.

 

وكتبت صحيفة "التلجراف" مستشهدة بتحليل استطلاع أجراه المعهد الأمريكي للرأي العام "جالوب" أن "تصنيف الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفض بنسبة 11.3% من 56% إلى 44.7%، و هذا الانخفاض يفوق مؤشرات انخفاض تصنيف الرؤساء العشرة السابقين".

 

وأضافت، أن "صاحب الرقم القياسي السابق لأسرع انخفاض في شعبيته كان الرئيس الـ44 باراك أوباما، الذي انخفضت شعبيته في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته بنسبة 10.1%".

 

وتابعت: "على ما يبدو، فإن أمل الناخبين خاب ببايدن حتى من جيمي كارتر، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 1977 إلى 1981، و انخفض تقييمه 8.9%"، فيما كان انخفاض شعبية سلفه دونالد ترامب 4.4%".

 

وأضافت: "للمقارنة، ارتفع تصنيف شعبية الرئيس الأمريكي الـ43 جورج بوش الابن في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته 13.1%، فيما ارتفع تصنيف الرئيس الـ41 جورج بوش الأب 12.0%".

لبنان إيران إصلاح بايدن صلاح نووي دعم ماكرون منع تلا أسلحة نووية نووية للاصلاحات لإصلاح اصلاحات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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