السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 30-10-2021

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.


كما توقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال ووسط الدلتا (مطروح- الأسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ) على فترات متقطعة (60-50% تقریبا)، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقي جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة (30% تقريبا).


وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية .


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 28 20
الأسكندرية 26 20
وادي النطرون 28 19
طنطا 28 20
شبين الكوم 28 20
دمنهور 27 20
بلطيم 27 20
مطروح 24 18
السلوم 25 14
سيوة 28 14
بورسعيد 26 23
دمياط 26 22
الزقازيق 28 20
المنصورة 27 20
الإسماعيلية 30 20
السويس 29 21
العريش 27 19
رفح 27 20
رأس سدر 27 22
نخل 29 15
نويبع 29 23
طابا 28 20
كاترين 26 13
الطور 32 18
شرم الشيخ 32 23
الغردقة 33 22
مرسى علم 32 20
الفيوم 30 16
بني سويف 30 16
المنيا 32 16
أسيوط 34 17
سوهاج 34 17
قنا 35 17
الأقصر 35 18
أسوان 37 21
إدفو 37 20
أبو سمبل 36 24
الوادي الجديد 36 17
شلاتين 32 20
أبو رماد 31 20
حلايب 31 21
رأس حدربة 30 20

مصر ارصاد سوهاج المنيا الوادي الجديد الفيوم بني سويف الرى كفر الشيخ دمياط حالة الطقس الجوى درجات الحرارة مطروح العريش البحر المتوسط وادى النطرون الوجه البحري الطور مرسى علم

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