السبت 30 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انخفاض إصابات كورونا بفلسطين والأردن.. وارتفاع طفيف فى الجزائر ولبنان

كورونا بفلسطين
كورونا بفلسطين

أظهرت بيانات وزارات الصحة في عدد من الدول العربية تباينًا في الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" المستجد، المسجلة خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقارنة بما تسجيله أمس الخميس، حيث شهدت فلسطين والأردن والمغرب انخفاضًا في الإصابات، بينما ارتفعت في الجزائر ولبنان.


فمن جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 6 وفيات و340 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1025 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.


وشهد الأردن انخفاضًا ملحوظًا في الإصابات اليومية، حيث سجلت وزارة الصحة 1454 إصابة جديدة مقارنة بـ 1892 حالة أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 859 ألفًا و796 حالة، فيما تم تسجيل 16 وفاة جديدة بإجمالي 11 ألفًا و16 حالة، وتعافي 573 حالة للشفاء ليرتفع الإجمالي إلى 828 ألفًا و528 حالة.


وامتد الانخفاض إلى المغرب، حيث سجلت وزارة الصحة 216 إصابة جديدة مقابل 303 إصابات أمس، ليصل الإجمالي إلى 945 ألفًا و720 حالة، فيما سجلت 6 وفيات جديدة بإجمالي يصل إلى 14 ألفًا و660 حالة بنسبة 1.6%، وتماثل 224 شخصًا للشفاء ليرتفع الإجمالي إلى 926 ألفًا و44 حالة بنسبة 97.9%.


وفي المقابل، شهدت الجزائر ارتفاعًا طفيفًا في الإصابات حيث سجلت اليوم 110 إصابات جديدة مقارنة بـ 91 حالة إصابة أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 206 آلاف و270 حالة، بينما سجلت 6 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 5 آلاف و913 حالة، وتماثل 64 مريضًا للشفاء ليبلغ الإجمالي 141 ألفًا و532 حالة.


وامتد الارتفاع الطفيف إلى لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 680 إصابة جديدة مقابل 663 حالة أمس، ليصل الإجمالي إلى 640 ألفًا و675 حالة، فيما تم تسجيل 8 وفيات جديدة بإجمالي 8 آلاف و488 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 615 ألفًا و121 حالة.


وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 67 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، كما سجلت تعافي 60 مصابا.


وذكرت الوزارة أن إجمالي إصابات فيروس (كورونا) المستجد في موريتانيا بلغ 37 ألف و155 شخصا منذ أول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي.


وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) و6 حالات وفاة، فيما تماثل 64 مريضا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية.


وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 206 آلاف و260 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 141 ألفا و532 شخص.


وفي تونس، أفادت وزارة الصحة بأنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و231 حالة.


وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 88 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 78 شخصا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 685 ألفا و712 شخصا.


ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 377 شخصا.

لبنان وزارة فلسطين الجزائر جديدة اليوم وزارة الصحة ارتفاع أنخفاض اصابة الخميس تونس الدول العربية الصحة المغرب وفاة جديد الفلسطينى

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

مؤشرات أولية.. وليد عرفات يتقدم على فرج عامر في انتخابات سموحة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

تراجع الليرة اللبنانية بعد الإجراءات السعودية الأخيرة

المفتش العام: الخارجية الأمريكية والبنتاجون يخفيان معلومات بشأن أفغانستان

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لموظفي الحكومة

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

سمر عادل

الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة

ماجد حبته

انقلابات فرنسا.. وانتخاباتها!

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس إسرائيل يعتذر عن «مجزرة كفر قاسم» ضد الفلسطينيين

«خنق السلام».. ما بعد قرار إسرائيل تصنيف أكبر 6 منظمات حقوقية فلسطينية «إرهابية»؟

سارة شريف تكتب: هزات سياسية