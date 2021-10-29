مؤشرات أولية.. وليد عرفات يتقدم على فرج عامر في انتخابات سموحة

يتقدم وليد عرفات على منافسه محمد فرج عامر في الانتخابات على رئاسة نادي سموحة، وفقا لمؤشرات أولية.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى سموحة غلق صناديق التصويت فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، وبدأت اللجنة القضائية فى عمليات فرز صناديق التصويت للإعلان عن مجلس الإدارة الجديد الذى يقود النادى خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن عدد من لهم حق التصويت يبلغ 102 ألفا، و849 عضواً، وأقيمت الانتخابات في 100 لجنة للتسهيل على أعضاء النادى.