السبت 30 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مؤشرات أولية.. وليد عرفات يتقدم على فرج عامر في انتخابات سموحة

فرج عامر
فرج عامر

يتقدم وليد عرفات على منافسه محمد فرج عامر في الانتخابات على رئاسة نادي سموحة، وفقا لمؤشرات أولية.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى سموحة غلق صناديق التصويت فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، وبدأت اللجنة القضائية فى عمليات فرز صناديق التصويت للإعلان عن مجلس الإدارة الجديد الذى يقود النادى خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن عدد من لهم حق التصويت يبلغ 102 ألفا، و849 عضواً، وأقيمت الانتخابات في 100 لجنة للتسهيل على أعضاء النادى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

مؤشرات أولية.. وليد عرفات يتقدم على فرج عامر في انتخابات سموحة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لموظفي الحكومة

البحرين تطلب من السفير اللبنانى مغادرة البلاد خلال 48 ساعة

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«الموسيقيين» تصدم حسن شاكوش بعد أزمة إيقافه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

سمر عادل

الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة

ماجد حبته

انقلابات فرنسا.. وانتخاباتها!

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس إسرائيل يعتذر عن «مجزرة كفر قاسم» ضد الفلسطينيين

«خنق السلام».. ما بعد قرار إسرائيل تصنيف أكبر 6 منظمات حقوقية فلسطينية «إرهابية»؟

سارة شريف تكتب: هزات سياسية