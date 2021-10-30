«تعليم الهرم» تكرم الطلاب الحاصلين على مراكز الجمهورية فى عدة مسابقات (صور)

قام ناصر شعبان، مدير عام الإدارة التعليمية بالهرم، بتكريم الطلاب المتفوقين الحاصلين على مركز الجمهورية من قبل مدير عام الإدارة في عدد من المسابقات.

وأعلنت إدارة الهرم التعليمية عن الأسماء وهي:

- الطالبة منة الله علاء، مركز أول جمهورية في مسابقة الإعلامي الصغير، مدرسة منشأة البكارى ثانوي بنات.

تكريم الطلاب الحاصلين على مراكز الجمهورية

- الطالب سيف وائل عبد الحميد، مركز ثاني جمهورية في مسابقة أصنع كتابك الإلكتروني مدرسة المعرفة الرسمية لغات.

- الطالب نور الدين محمد أحمد مركز ثاني جمهورية في مسابقة أجمل ما قرأت، والإعلامي الصغير مدرسة المعرفة الرسمية لغات.

- الطالبة ندى صموئيل فكرى مركز ثاني جمهوري في مسابقة الإعلامي الصغير وسفير لبلدي.



تكريم الطلاب الحاصلين على مراكز الجمهورية

-الطالبة أسماء هشام سليمان فوزها في مسابقة أصنع كتابك الإلكتروني، مدرسة هضبة الأهرام الرسمية لغات.

-الطالب عبد الله عبد الرحمن طارق، 8 ميداليات ذهبية في كأس مصر للجمباز، والطالبة تالين معتز مصطفى الفيومي، مركز خامس جمهورية في مسابقة يوسى ماث الدولية، مدرسة الأهرام مودرن.

-الطالبة شروق محمد الفوز في مسابقة Edugat Talent، وحصولها على درع وشهادة تقدير.



- الطالبة دينا شريف، العزف على البيانو، مدرسة كابيتال.



-الطالبة مريم محمد عابدين، المركز الثالث جمهورية في مسابقة الطفل المبدع.



- الطالبة جودى محمد عبد التواب، شهادة تقدير أعلى نسبة مشاهدات في قناة موهوبي الجيزة، وفوزها في مسابقة أنا مصري وسفير لبلدي.

تكريم الطلاب الحاصلين على مراكز الجمهورية

وقال ناصر شعبان، في بيان صحفي له منذ قليل: «تم تكريم مدير عام الإدارة من قبل مدرسة كابيتال، وتكريم مديرة التعليم الخاص رشا يوسف، ومديرة الموهوبين وفاء أنور، ورئيس قسم الموهوبين حنان عبد الحليم».

وفي سياق منفصل، تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استقرار العملية التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية.