الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميقاتى يطلب من جورج قرداحى اتخاذ القرار المناسب لحل الأزمة مع السعودية

جورج قرداحي
جورج قرداحي

طلب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لتسوية الخلاف الدبلوماسي مع المملكة العربية السعودية.

وقررت المملكة العربية السعودية، اليوم، استدعاء سفيرها في لبنان للتشاور ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقال الحكومة اللبنانية في بيان: "تشاور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، مع رئيس الجمهورية ميشال عون في المستجدات، وعلى الأثر أجرى الرئيس ميقاتي اتصالا بوزير الإعلام جورج قرداحي وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية".

وطلب ميقاتي من وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، البقاء في بيروت وعدم الالتحاق بالوفد اللبناني إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي"، في اسكتلندا لمواكبة التطورات والمستجدات الأخيرة وإنشاء خلية لإدارة هذه الأزمة المستجدة على لبنان.

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عدو الفساد

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