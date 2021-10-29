الجمعة 29 أكتوبر 2021
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الدين لله

هل تجوز زيارة الحائض المقابر؟ مركز الأزهر للفتوى يجيب

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

تكرر سؤالا عبر مواقع مواقع البحث الإلكتروني حول الحكم الشرعي لزيارة المقابر للمرأة الحائض، وسأل سائل حول الحكم الشرعي لزيارة المرأة الحائض للمقابر، وجاء نص السؤال  هل يجوز زيارة المقابر للحائض؟، وتزايد البحث للحصول على الحكم الشرعي السؤال.

هل يجوز زيارة المقابر للحائض؟

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز للمرأة زيارة القبور للعظة والدعاء للمتوفى، ولا فرق في ذلك بين الحائض وغيرها من النساء ولكن بثلاثة شروط.


وأوضح المركز، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للمرأة الحائض زيارة القبور؟»، أنه في حال أرادت المرأة زيارة القبور أثناء فترة حيضها، فيجوز لها ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ». [أخرجه مسلم].

 زيارة المقابر للحائض
وأضاف أنه يشرط مع هذا التزام الآداب الشرعية الواجبة على المرأة أثناء الخروج، وعدم مزاحمة الرجال، أو إحداث أمر منهي عنه كالنواح، أو الاعتراض على قدر الله تعالى، ونسأل المولى-عز وجل- أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين.

 

هل يجوز زيارة المقابر للحائض

في السياق نفسه، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يسأل صاحبه: "هل يجوز للمرأة الحائض أن تزور القبور؟.

وأجاب الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن الشرع الحنيف أجاز لنا زيارة القبور، لقول النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: "كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" والجواز هنا للمرأة والرجل.

وأضاف "علام"، أن الطهارة ليست شرطًا فى زيارة القبور وعليه فالمرأة الحائض يجوز لها أن تزور القبور والالتزام بآدابها.

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