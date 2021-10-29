الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات جرار زراعي في المحلة الكبرى

الطفل
الطفل

لقي طفل مصرعه في الغربية، اليوم الجمعة، دهسا أسفل عجلات جرار زراعي بقرية الحوامدية الجديدة، التابعة لمركز المحلة، وجرى نقل الجثة إلى منزل المحلة العام وتحرر محضرا بالواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة، بورود بلاغ من بعض الأهالي بقرية الحوامدية الجديدة، بدائرة المركز باصطدام جرار زراعي بطفل يدعى "عبدالرحمن. م. ع" 8 سنوات ووفاته.

وتمكنت مباحث المركز برئاسة الرائد محمد عمارة، من ضبط قائد الجرار الزراعي وبمواجهته، في محضر الشرطة، اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه.

وورد تقرير مفتش الصحة بصحة السنبلاوين يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك محضر، وجاري العرض على النيابة العامة.

مصرع طفل دهسا أسفل عجلات جرار زراعي بقرية الحوامدية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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