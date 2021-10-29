الجمعة 29 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يجري 5 لقاءات رعوية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أجرى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، عدة لقاءات رعوية بمقره الباباوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون؛ بحسب ما أعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان رسمي صدر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا باخوميوس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الجمعة في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية. دار خلال اللقاء حديث حول بعض الأمور الرعوية.

قداسة البابا يستقبل القمص بيجول الأنبا بيشوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الجمعة في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون الراهب القمص بيجول الأنبا بيشوي الذي يخدم بالكويت. اطمأن قداسة البابا منه على الخدمة بكنيستنا هناك.

قداسة البابا يستقبل رئيس دير الأنبا بيشوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الجمعة في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير ، القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، جرى خلال مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالدير.

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا إيسيذوروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الجمعة في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون نيافة الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير البراموس بوادي النطرون، حيث عرض على قداسته بعض الموضوعات الخاصة بالعمل في الدير.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون اليوم الجمعة، دارسي وإدارة معهد تاريخ الكنيسة بالمعادي بصحبة نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس وعميد المعهد.
رحب قداسة البابا بالحاضرين الذين بلغ عددهم ٦٥ دارسًا، وصحبهم في جولة بالمكتبة البابوية المركزية ومركز لوجوس، وألقى عليهم كلمة مناسبة عن أهمية دراسة التاريخ عمومًا وتاريخ الكنيسة بصفة خاصة، وحدد خمس مجالات لدراسة التاريخ هي تاريخ الكتاب المقدس، وتاريخ كنيستنا القبطية، وتاريخ الكنائس الأخرى، وتاريخ مصر، وأخيرًا تاريخ العالم، ثم تناول معهم طعام الغذاء.
وقدم نيافة الأنبا دانيال درع المعهد لقداسة البابا تقديرًا لرعاية قداسته للمعهد والنهضة التي يقوم بها في جميع مناحي التعليم بالكنيسة.

البابا تواضروس الثاني قداسة البابا قداسة البابا تواضروس قداسة البابا تواضروس الثاني قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

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عدو الفساد

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