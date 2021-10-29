تعرف على مواعيد برنامج محمد هنيدي

بدأت منذ أيام أولى حلقات برنامج "هنيدي شو"، للفنان محمد هنيدي، على قناة "المحور" الفضائية، في تمام الساعة العاشرة مساءًا، حيث طرحت الشركة المنتجة للبرنامج، البرومو الدعائي له مؤخراً، وترصد "الدستور" مواعيد برنامج محمد هنيدي.

وقدم "هنيدي"، العديد من المفاجآت خلال الحلقة الأولى من البرنامج يوم الجمعة الماضية، حيث اعلن عن استضافة كبار نجوم الفن والمجتمع والرياضة، وقدم مجموعة من الفقرات المتنوعة التي يغلب عليها القالب الكوميدي.

ويُعد "هنيدي شو" أولى تجارب الفنان محمد هنيدي، في عالم برامج "التوك شو"، ومن المقرر أن يقدم "هنيدي"، موسم جديد من البرنامج خلال الفترة المقبلة، حيث ينتظر ردود الأفعال حول الموسم الأول والذي ينطلق غد الجمعة.

وظهر في البرومو الدعائي للبرنامج الذي تم نشره، عدد كبير من نجوم الفن من أصدقاء "هنيدي"، وبعض الفنانين الذين شاركوه في أعماله الفنية المختلفة، ومن بينهم؛ أحمد السقا، مصطفى قمر، شريف منير، مدحت صالح، شيرين عادل، لبلبة، محمد محمود، باسم سمرة، سميحة أيوب، ونخبة كبيرة من نجوم الفن.

يذاع برنامج هنيدى شو بطولة الفنان محمد هنيدي على شاشة قناة المحور يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة العاشرة وحتى الساعة الحادية عشرة، ومن المقرر أن تكون مدة الحلقة ساعة واحدة كل أسبوع.

يذكر أن النجم محمد هنيدي، يعرض له في دور العرض السينمائية الفيلم السينمائي الجديد “الإنس والنمس”، وهو العمل السينمائي الذي حقق إيرادات عالية ومازالت حتى الآن.

وتدور أحداث فيلم “الانس والنمس”، في إطار كوميدي حول شخصية "تحسين الشبراوي" ويجسده محمد هنيدي، وهو موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من الأزمات بسبب مهنة والده، الذي يجسده شريف دسوقي، كما تلعب دور والدته عارفة عبدالرسول، وبمرور الأحداث يقع "تحسين" في حب منة شلبي التي تظهر بدور "عفريتة".