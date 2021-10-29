المغرب يرحب بقرار مجلس الأمن تمديد مهمة بعثة المينورسو

عبر السفير عمر هلال ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، عن إشادة بلاده بموافقة مجلس الأمن الدولي على القرار 2602، القاضي بتمديد مهمة بعثة (المينورسو) لمدة سنة أخرى.

وصادق مجلس الأمن الدولي، اليوم، على قرار جديد حول الصحراء المغربية، يمدد عمل بعثة (المينورسو) لمدة عام، إلى 31 أكتوبر 2022، حيث نال القرار ثقة 13 دولة، فيما امتنعت روسيا وتونس عن التصويت.

وأعلن المجلس دعم المبعوث الجديد الأممي ستافان دي ميستورا وإطلاق عملية سياسية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الصادرة منذ سنة 2007 إلى الآن.

ودعا القرار الجديد الأطراف إلى استئناف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة دون شروط مسبقة، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين.

وعلى صعيد آخر.. أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح ضد فيروس "كورونا"، بلغ 24 مليونًا و177 ألفًا و909 أشخاص حتى اليوم، وذلك بعد تلقي 50 ألفًا و783 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن 76 ألفًا و472 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 22 مليونًا و12 ألفًا و820 شخصًا، كما بلغ متلقو الجرعة الثالثة من اللقاح ضد فيروس "كورونا" مليونًا و372 ألفًا و951 شخصًا.

يشار إلى أن المغرب قد تسلم أكثر من61.7 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.