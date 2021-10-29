الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توقعات بالموافقة على لقاح فايزر للأطفال اليوم

فايزر
فايزر

من المتوقع أن تصادق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الجمعة، على إعطاء اللقاح المضاد لكوفيد 19- من شركة " فايزر" و" بيونتيك" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما، وفقا لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، في تقدم هام طال انتظاره على طريق مواجهة الوباء ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من حملات التطعيم، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
 

من شأن التصريح الطارئ أن يقرب الولايات المتحدة خطوة واحدة من جرعات يتم توزيعها في المدارس وعيادات أطباء الأطفال والصيدليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
 

وقبل أن يبدأ الأطفال في تلقي اللقاح، ستجتمع أيضا اللجنة الاستشارية للتحصين التابعة لهيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لتقديم توصيات أكثر تحديدا حول من يجب أن يحصل عليه وكيفية توزيعه.
 

من المقرر أن تجتمع اللجنة يومي 2 و 3  نوفمبر المقبل.

 

ترتيب الدول بحسب إصابات كورونا

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
 وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

فايزر اللقاح التطعيم بيونتيك اللقاح المضاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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