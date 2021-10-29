ماس وراء حريق كشك كهرباء بالهرم

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة نشوب حريق داخل كشك كهرباء بشارع عز الدين عمر المتفرع من شارع ترسا بدائرة القسم، أن ماسا كهربائيا بإحدى الوصلات الداخلية سبب الحريق.

وتلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق بكشك كهرباء بشارع عز الدين عمر المتفرع من شارع ترسا بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وفرض كردون أمني؛ لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.