بعد محاولات مارك.. هل ستزيد خسائر «فيس بوك» بسبب «ميتا»؟

قال الخبراء إن جهود مارك زوكربيرج لإزالة الارتباطات السلبية بين فيس بوك وشركته الأم قد تتقوض بسبب قراره بتغير هوية الشركة إلى "ميتا".

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك عن التغيير أمس الخميس، وكشف أن اسم ميتا سيشمل شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام وواتس أب وعلامة الواقع الافتراضي أوكولوس.

وأكدت الصحيفة أن الخبراء شككوا في تورط زوكربيرج في الازمات التي تلاحق فيس بوك، ما يعني أن العلامة التجارية الجديدة ستكون مرتبطة بأزمات مشروعه الاساسي.

وقال فيليب توماز، أستاذ التسويق المشارك في كلية إدارة لأعمال بجامعة أكسفورد: "إن المشاركة المفرطة من مارك أمر متوقع ولكنه ضار إلى حد ما، هذه حركة علامة تجارية ، لها فرص لإنشاء جمعيات جديدة، في ظل امتلاك مارك علامة تجارية قوية للغاية والتي من المحتمل أن تكون لها آثار سلبية على أي مشاريع مقبلة للشركة الجديدة.

وأكدت الصحيفة أن فيس بوك يمر بسلسلة أزمات في العلاقات العامة، بعد أن كشفت الوثائق المعروفة باسم أوراق فيس بوك ، التي تم تسريبها هذا الشهر طبيعة الأعمال الداخلية للشركة، وزعمت فرانسيس هاوجين الموظفة السابقة، أن الشركة حققت أرباحًا بسبب عدم تخليص برنامجها من خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

وتعد إعادة تسمية العلامة التجارية جزءًا من توسيع حافظة الشركة إلى ما وراء الشبكات الاجتماعية ، لا سيما أنها تمضي قدمًا في خطط تطوير "ميتافيرس" ، وهو عالم عبر الإنترنت حيث يمكن للأشخاص الالتقاء واللعب والعمل افتراضيًا ، وغالبًا باستخدام سماعات رأس الواقع الافتراضي.

ولعب زوكربيرج دور البطولة في فيديو ترويجي قدم لمحة عن العالم الرقمي ، يعرض فيه صورة رمزية لنفسه.

وقال سام أوبراين ، كبير مسؤولي التسويق في أفيس، وهي منصة على الإنترنت تربط العلامات التجارية بالمؤثرين: "إن ارتباط مارك زوكربيرج بفي سبوك يمثل مشكلة حقيقية، فحتى مع تغيير علامته التجارية فهو لا يزال متورط في الازمة".