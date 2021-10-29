الجمعة 29 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد محاولات مارك.. هل ستزيد خسائر «فيس بوك» بسبب «ميتا»؟

مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج

قال الخبراء إن جهود مارك زوكربيرج لإزالة الارتباطات السلبية بين فيس بوك وشركته الأم قد تتقوض بسبب قراره بتغير هوية الشركة إلى "ميتا".

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك عن التغيير أمس الخميس، وكشف أن اسم ميتا سيشمل شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك وانستجرام وواتس أب وعلامة الواقع الافتراضي أوكولوس.

وأكدت الصحيفة أن الخبراء شككوا في تورط زوكربيرج في الازمات التي تلاحق فيس بوك، ما يعني أن العلامة التجارية الجديدة ستكون مرتبطة بأزمات مشروعه الاساسي.

وقال فيليب توماز، أستاذ التسويق المشارك في كلية إدارة لأعمال بجامعة أكسفورد: "إن المشاركة المفرطة من مارك أمر متوقع ولكنه ضار إلى حد ما، هذه حركة علامة تجارية ، لها فرص لإنشاء جمعيات جديدة، في ظل امتلاك مارك علامة تجارية قوية للغاية والتي من المحتمل أن تكون لها آثار سلبية على أي مشاريع مقبلة للشركة الجديدة.

وأكدت الصحيفة أن فيس بوك يمر بسلسلة أزمات في العلاقات العامة، بعد أن كشفت الوثائق المعروفة باسم أوراق فيس بوك ، التي تم تسريبها هذا الشهر طبيعة الأعمال الداخلية للشركة، وزعمت فرانسيس هاوجين الموظفة السابقة، أن الشركة حققت أرباحًا بسبب عدم تخليص برنامجها من خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

وتعد إعادة تسمية العلامة التجارية جزءًا من توسيع حافظة الشركة إلى ما وراء الشبكات الاجتماعية ، لا سيما أنها تمضي قدمًا في خطط تطوير "ميتافيرس" ، وهو عالم عبر الإنترنت حيث يمكن للأشخاص الالتقاء واللعب والعمل افتراضيًا ، وغالبًا باستخدام سماعات رأس الواقع الافتراضي.

ولعب زوكربيرج دور البطولة في فيديو ترويجي قدم لمحة عن العالم الرقمي ، يعرض فيه صورة رمزية لنفسه.

وقال سام أوبراين ، كبير مسؤولي التسويق في أفيس، وهي منصة على الإنترنت تربط العلامات التجارية بالمؤثرين: "إن ارتباط مارك زوكربيرج بفي سبوك يمثل مشكلة حقيقية، فحتى مع تغيير علامته التجارية فهو لا يزال متورط في الازمة".

فيس بوك ميتا مارك زوكربيرج ازمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

البحرين تطلب من السفير اللبنانى مغادرة البلاد خلال 48 ساعة

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لموظفي الحكومة

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

السعودية تطلب من سفير لبنان مغادرة المملكة خلال 48 ساعة

محمد الباز: النظام الحالى لن يتردد فى محاسبة أى مسئول يتورط فى فساد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

سمر عادل

الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة

ماجد حبته

انقلابات فرنسا.. وانتخاباتها!

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس إسرائيل يعتذر عن «مجزرة كفر قاسم» ضد الفلسطينيين

«خنق السلام».. ما بعد قرار إسرائيل تصنيف أكبر 6 منظمات حقوقية فلسطينية «إرهابية»؟

سارة شريف تكتب: هزات سياسية