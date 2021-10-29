الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محمد الباز يكشف كواليس افتتاح مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون الجديد

جريدة الدستور

كشف الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، عن كواليس افتتاح مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الجديد، مشيرًا إلى أننا أمام صرح كبير تقترب مساحته من 500 فدان، ومنظومة متكاملة قامت وزارة الداخلية بإنشائها.


وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»: «لسنا أمام بناء سجون جديدة، لكن بعد افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون والعمل بكامل قوته، يتم إغلاق 12 سجنًا على مستوى الجمهورية، بما يقرب من 25% من السجون العمومية».


التفاصيل…

رئيس التحرير

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عدو الفساد

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