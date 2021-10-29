ضبط مسن اغتصب فتاة من ذوى الإعاقة فى البدرشين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مسن اغتصب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغًا من أحد الأشخاص، يفيد تعرض نجلته مقيمة بزاوية دهشور، من ذوى الاحتياجات الخاصة، للاعتداء الجنسي على يد جارهم المسن الذى يبلغ من العمر الـ 62 عامًا، أكثر من مرة داخل منزله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المتهم استغل إصابة الفتاة بإعاقة ذهنية وقام باستدراجها داخل منزله والاعتداء الجنسى عليها.

وبتقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة تمكنت القوات من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.