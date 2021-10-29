الجمعة 29 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسن اغتصب فتاة من ذوى الإعاقة فى البدرشين

اغتصاب
اغتصاب

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مسن اغتصب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغًا من أحد الأشخاص، يفيد تعرض نجلته مقيمة بزاوية دهشور، من ذوى الاحتياجات الخاصة، للاعتداء الجنسي على يد جارهم المسن الذى يبلغ من العمر الـ 62 عامًا، أكثر من مرة داخل منزله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المتهم استغل إصابة الفتاة بإعاقة ذهنية وقام باستدراجها داخل منزله والاعتداء الجنسى عليها.

وبتقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة تمكنت القوات من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

السعودية تطلب من سفير لبنان مغادرة المملكة خلال 48 ساعة

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لموظفي الحكومة

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تأكيدًا لـ«الدستور».. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين

الأمن يكشف تطورات جديدة فى قضية «اللص الغبى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

سمر عادل

الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة

ماجد حبته

انقلابات فرنسا.. وانتخاباتها!

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

محمد عبدالعزيز

هل اختفت متعة التعليق الرياضى من مصر؟

مؤمن المحمدي

شين شين شبندر

د. محمد عفيفي

السويس.. تاريخ ونضال

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: هزات سياسية

إسرائيل تطرح مناقصة لتسويق 1000 وحدة استيطانية فى الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل مواطنين عند المقبرة اليوسفية بالقدس القديمة