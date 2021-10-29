الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انقلاب سيارة نقل بطريق «الإسكندرية–القاهرة» الصحراوى

انقلاب سيارة نقل 
انقلاب سيارة نقل 

انقلبت سيارة نقل بمقطورة أمام مدخل قرية عرابي بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، مساء اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة قائدها وارتباك في حركة المرور.

انقلاب سيارة نقل 

وردت إشارة لغرفة عمليات حي العامرية ثان من غرفة المحافظة تفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق الإسكندرية الصحراوي "اتجاه القاهرة" قبل مدخل قرية عرابي.

انقلاب سيارة نقل 

وانتقل ضباط القسم والمرور ومسئولو إدارة الأزمات والكوارث بحي العامرية ثان رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة نقل بمقطورة بالطريق المشار إليه إثر إصطدامها في عامود إنارة وعدد من البلدورات.

تحرر المحضر بقسم شرطة العامرية ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

انقلاب سيارة نقل 

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عدو الفساد

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