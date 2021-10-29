الجمعة 29 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المصالحة الفرنسية الأمريكية.. بايدن يعتذر لماكرون ويقر بالندم

بايدن وماكرون
بايدن وماكرون

ظهرت المصالحة الفرنسية- الأمريكية جلية في روما الجمعة بعد لقاء بين جو بايدن رئيس أمريكا ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مع مصافحات ودية وتصريحات حول شراكتهما، بعد أزمة أثارتها قضية الغواصات مع أستراليا.

وقال بايدن: «ما قمنا به لم يكن ملائمًا ولم يكن على قدر كبير من اللياقة»، في أوضح إقرار أمريكي بالندم على ما حدث.

وأضاف الرئيس الأمريكي متوجهًا إلى الصحفيين إلى جانب نظيره الفرنسي في فيلا بونابرت مقر السفارة الفرنسية في الفاتيكان أن فرنسا "شريك بالغ الأهمية" لبلاده.

وأقرن القول بالفعل مصافحًا ماكرون مرتين أمام الكاميرات بعد مصافحة حارة وابتسامات لدى استقباله عند مدخل السفارة.

ورحب الرئيس الفرنسي من جهته بـ"قرارات ملموسة" اتخذت أو أعلنت منذ بدء الأزمة في منتصف سبتمبر ما يسمح ببدء "عملية الثقة" بين البلدين. 
وتتطلع فرنسا خصوصًا إلى دعم أمريكي واضح لمشروع المنظومة الدفاعية الأوروبية المشتركة.

الاطلسي ماكرون الولايات المتحدة الرئيس الفرنسي روما الرئيس الأميركي

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وائل لطفي

عدو الفساد

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